Sembrare più vecchio della tua età può riflettere problemi di salute

Una fava, due colpi: oltre a minare il morale, sembrare più grande di te Omar Possono anche riflettere diverse condizioni di salute. Secondo un nuovo studio Pubblicato nel British Journal of DermatologyLe persone che sembrano più vecchie di quanto non siano in realtà possono avere maggiori probabilità di sviluppare condizioni legate all’età.

Accademici di Rotterdam A Studia in tutta Europache raccoglie 2.679 fotografie di persone di età compresa tra 51 e 87 anni, insieme alle loro storie mediche, Lo riferisce il New York Post. Quindi una giuria indipendente di 27 persone ha valutato l’età di ciascuna persona nelle foto.

Ad ogni soggetto è stato assegnato un punteggio corrispondente alla differenza tra età cronologica ed età percepita. In altre parole, se una persona sembra quattro anni più giovane della foto, riceverà un punteggio di quattro. Ciò significa che maggiore è il numero, più giovane è l’individuo aspetto.

Questioni fondamentali

Quando gli scienziati hanno collegato la scoperta risultante alle cartelle cliniche, hanno fatto diverse scoperte. In primo luogo, è stato dimostrato che le persone che sembrano più giovani della loro età hanno meno probabilità di sviluppare la cataratta e la relativa perdita dell’udito Anziano. Allo stesso modo, questi individui avevano meno osteoporosi e non erano particolarmente a rischio di svilupparla Malattia Broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Lo studio mostra chiaramente che il fenomeno si verifica a livello biologico. Questo va ben oltre i tipici fattori dello stile di vita come l’esposizione alla luce ultravioletta o il fumo.dice Tamar Nijsten, MD, un dermatologo presso l’University Medical Center di Rotterdam.

I medici hanno anche scoperto che le persone che sembravano più giovani della loro età cronologica hanno ottenuto risultati migliori nei test. percettivo. “In altre parole, è più probabile che il tuo aspetto rifletta la salute dei tuoi organi, corpo e mente.” Ragione di più per ribellarsi quando le persone osano dirti che stai invecchiando.