Sei settimane consecutive di escursioni nei sotterranei a partire dal 29 marzo – World of Warcraft

Come Blizzard ha annunciato in un articolo all’inizio di questa sera, sei settimane consecutive di dungeon Timewalking inizieranno il 29 marzo. Divertiti con le precedenti espansioni fino al 10 maggio, nell’ordine elencato, e ottieni più ricompense. Trova i dettagli qui sotto!

Il viaggio del Dragone di Bronzo ha scoperto crescenti perturbazioni nel passare del tempo, molte delle quali si stanno rapidamente unendo alle nostre!

A partire dalla settimana del 29 marzo, i giocatori potranno tornare indietro nel tempo alla precedente espansione ogni settimana per sei settimane consecutive. Questo grande viaggio nel passato di World of Warcraft inizierà con Cataclysm e terminerà con Wrath of the Lich King.

Inoltre, per un periodo di tempo limitato, la missione Viaggio nel tempo di Kazra a Valdrakken ti darà un bonus migliorato: Nascondiglio del tesoro di Al-Khazneh Eroico con oggetti di livello 402-411. Questa ricompensa potenziata è disponibile solo per questo evento Special Time Walk. Al termine dell’evento Timewalking, la ricompensa tornerà sul tuo account Nascondiglio del tesoro di Al-Khazneh Livello 389.

Non perdere tempo

Ecco la cronologia delle turbolente espansioni del programma:

Settimana del 29 marzo: Disastro

Settimana del 5 aprile: Mists of Pandaria

Settimana del 12 aprile: Signori della guerra di Draenor

Settimana del 19 aprile: Corpo

Settimana del 26 aprile: The Burning Crusade

Settimana del 3 maggio: L’ira del Re dei Lich

Prendi i tuoi almanacchi, raduna i tuoi alleati e preparati per un’avventura nel Tempo!