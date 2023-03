Sei in grado di risolvere l’aritmetica di quinto livello

Questo tipo di test richiede semplici conoscenze matematiche, ma anche e soprattutto la tua capacità di analisi e ragionamento che viene sempre richiesta e valutata durante i test di intelligenza.

Più che una conoscenza avanzata della matematica, questo tipo di test richiede la tua capacità di vedere l’invisibile, andare oltre l’ovvio e creare associazioni che non sono visibili a prima vista. Sono proprio queste facoltà di pensiero che ti aiuteranno a trovare il tuo risultato.

Quindi ecco la sfida: nell’immagine qui sopra possiamo vedere una stringa di 4 numeri. Osservandoli attentamente, devi indovinare il quinto numero dove si trova il punto interrogativo. Quindi questi test possono essere utili per capire meglio la nostra personalità e per capire indirettamente come le persone ci vedono e come le trattiamo.

Il cervello di un matematico: un cervello specifico?

Forse lo sai, ma la capacità di comprendere la matematica è insegnata dalla scienza. I ricercatori si sono già chiesti se insegnanti di matematica e geni della matematica potessero nascere con un vantaggio biologico?

Per esplorare questa possibilità, uno studio ha cercato di determinare se le abilità matematiche di una persona fossero collegate alla concentrazione di due neurotrasmettitori chiave coinvolti nell’apprendimento. I neuroscienziati cognitivi dell’Università di Oxford nel Regno Unito hanno esaminato i livelli di GABA e glutammato nel cervello per vedere se questi neurotrasmettitori potessero prevedere le future capacità computazionali.

GABA e glutammato sono due amminoacidi presenti in natura che svolgono ruoli complementari: il primo inibisce o riduce l’attività dei neuroni, o dei neuroni, nel cervello, e il secondo li rende più attivi. I loro livelli fluttuano per tutta la vita. Questa combinazione ha reso l’esperimento davvero interessante perché gli scienziati sono stati in grado di vedere come GABA e glutammato sono coinvolti in una complessa abilità cognitiva che richiede anni per maturare come un’abilità matematica.

Non solo i ricercatori hanno trovato un collegamento, ma hanno anche scoperto che i livelli di questi neurotrasmettitori cambiano man mano che i bambini diventano adulti. Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista PLOS Biology.

Facile vero?

Dai, tocca a te! Concentrati e prova a sfidare i tuoi amici o colleghi con gli enigmi di questi numeri che ti sembrano incomprensibili. Ti avvertiamo: solo poche persone sono in grado di risolvere questo enigma, quindi non scoraggiarti se non riesci a risolverlo. Abbiamo anche allegato la soluzione ma non imbrogliare, leggila solo dopo aver provato a rispondere! qual è la risposta : Come potete vedere dall’immagine allegata in cima alla pagina, le sfide di oggi prevedono una serie di numeri che a prima vista sembrano molto facili. La logica è chiaramente nella mente dei creatori di puzzle e sta davvero a te scoprirlo!

Hai fatto i conti? Che risultato hai trovato?

La risposta corretta è 50! Solo 1 persona su 30 è riuscita a trovare la soluzione 7+ (7/7) + (7 x 7) -7.

un risultato ? 50!

* Presse Santé si impegna a diffondere la conoscenza della salute in un linguaggio accessibile a tutti. In ogni caso, le informazioni fornite non possono sostituire il parere di un professionista della salute.