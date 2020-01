Seggiolini antiabbandono: dal 6 marzo le sanzioni per chi viola l’obbligo

Ci ha pensato il decreto fiscale (DL 124/2019), all’art. 52 a riordinare la materia della sicurezza in auto per i bambini al di sotto dei 4 anni.

Mentre l’obbligo di installazione dei seggiolini risale al 7 novembre 2019, il decreto fiscale 124/2019 ha stabilito che le sanzioni per la violazione dell’obbligo scatteranno solo a partire dal 6 marzo 2020.

A quanto ammontano le sanzioni

L’importo delle sanzioni va da 83,00 a 333,00 euro, ridotte a 58,00 e 100,00 nel caso di pagamento entro cinque giorni. Alla sanzione si applicherà anche la sottrazione di 5 punti dalla patente.

Bonus seggiolini

Il decreto prevede anche l’istituzione di un bonus pari a 30 euro per l’acquisto del dispositivo.

Intanto presso il Ministero delle Infrastrutture è stato istituito un Fondo ad hoc per la concessione del bonus pari a 20 milioni di euro, 15 per il 2019 e 5 per il 2020.

Il bonus è legato al bambino e può essere riscosso dal genitore o da chi esercita la patria potestà.

Per l’erogazione del bonus bisognerà attendere un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su Adiconsum