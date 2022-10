Secondo un sondaggio, più di 4 PC su 10 non sono ancora in grado di eseguire l’aggiornamento a Windows 11. Questi computer non soddisfano i requisiti hardware stabiliti da Microsoft per il loro sistema operativo.

Sebbene Microsoft abbia cambiato posizione, consentendo a chiunque di installare manualmente Windows 11 indipendentemente dal processore, un aggiornamento automatico può essere eseguito solo se tre componenti di base del computer, ovvero il processore, la RAM e il TPM, soddisfano i requisiti per eseguire l’aggiornamento. Inoltre, i futuri aggiornamenti di Windows 11 non sono garantiti se non si soddisfano i requisiti di sistema. I dati di Lansweeper basati su quasi 30 milioni di dispositivi Windows di 60.000 organizzazioni rivelano che, in media, solo il 57,26% delle workstation è idoneo a ricevere l’aggiornamento automatico, mentre il resto no.

Quasi il 43% dei milioni di dispositivi intervistati dal fornitore di asset management Lansweeper non può eseguire l’aggiornamento a Windows 11 a causa dei requisiti hardware stabiliti da Microsoft per il sistema operativo.

Microsoft ha confermato che Windows 11 non verrà installato su dispositivi privi di un moderno processore con un TPM. È possibile aggirare questa limitazione anche se non è una soluzione ideale e probabilmente non sarà una soluzione a lungo termine.

Secondo Lansweeper, solo il 57,26*% dei processori nelle workstation testate soddisfaceva i requisiti di sistema per l’aggiornamento a Windows 11, mentre il 42,74*% era incompatibile. E mentre la maggior parte ha superato il test della RAM (92,85%), circa il 65% dei TPM delle workstation testati ha soddisfatto i requisiti, mentre più del 15% ha fallito e il 20% non era compatibile con il test della RAM.

Per i desktop virtuali, le prospettive sono meno ottimistiche. La compatibilità della CPU è leggermente inferiore al 55,7*%, la ricerca di Lansweeper mostra che solo il 67,1*% ha abbastanza RAM. Per TPM, le notizie sono deprimenti, con solo TPM 2.0 abilitato sull’1,33% di tutti i desktop virtuali. Non è del tutto una sorpresa, il TPM non era richiesto per Windows e, sebbene sia disponibile un TPM Pass (vTPM) per fornire macchine virtuali TPM, viene utilizzato raramente. Ciò significa che la maggior parte delle macchine virtuali desktop dovrà eseguire l’aggiornamento a vTPM prima di poter eseguire l’aggiornamento a Windows 11.

I TPM sui server fisici superano il test solo il 2,35% delle volte, il che significa che circa il 97% non riuscirà a eseguire l’aggiornamento se Microsoft creerà un sistema operativo per server con requisiti simili in futuro. Per quanto riguarda i server virtuali, ancora una volta, non ci sono quasi server compatibili con TPM.

Rispetto al 2021, ci sono dei buoni segnali per Microsoft. La percentuale di dispositivi che soddisfano i requisiti di CPU e TPM è aumentata di circa il 12 *%. I requisiti di RAM sono leggermente aumentati dell’1,8 *%. Lansweeper osserva che se questa crescita continua, in teoria tutti i dispositivi dovrebbero essere compatibili con Windows 11 entro il 2026. Sebbene ciò non corrisponda alla fine del ciclo di vita di Windows 10 il 14 ottobre 2025.

Tasso di adozione di Windows 11

Ulteriori ricerche sui dati di Lansweeper, incentrate sui tassi di adozione di Windows 11, hanno rivelato alcuni dati interessanti, con solo il 2,61% degli utenti che migra a Windows 11, con un aumento dell’1,17% da allora. Aprile 2022. Attualmente, Windows 10 (81,87%) è ancora il più popolare fino ad oggi. Ma la cosa più interessante è che l’adozione di Windows 11 ha finalmente superato Windows XP (1,27%) ma è ancora in ritardo rispetto a Windows 7 (3,38%), il tutto a fine vita. L’esecuzione di vecchi sistemi operativi come Windows 7 comporta rischi per la sicurezza informatica perché significa non più correzioni di bug, patch di sicurezza o nuove funzionalità, lasciando qualsiasi utente, personale o aziendale, più vulnerabile agli attacchi di malware. Il diagramma seguente mostra la distribuzione del sistema operativo per i dispositivi Windows*:

Requisiti di sistema per Windows 11

Dati questi risultati, è chiaro che c’è molto lavoro da fare per essere pronti per Windows 11, poiché il nuovo sistema operativo avrà requisiti di sistema più severi rispetto al suo predecessore. Con l’hardware moderno che migliora la sicurezza e più di 1.000 nuovi controlli amministrativi, i vecchi sistemi di amministrazione come Criteri di gruppo possono iniziare a scomparire.

Per installare Windows 11, l’hardware deve disporre di un processore da 1 GHz (o più veloce) con due o più core su un processore a 64 bit o SoC. Hanno anche bisogno di 4 GB di RAM e almeno 64 GB di spazio di archiviazione. Gli aggiornamenti automatici a Windows 11 includono requisiti di sistema aggiuntivi come la funzionalità di avvio protetto e l’attivazione del TPM 2.0, che rendono più difficile l’aggiornamento. I dispositivi che non soddisfano questi requisiti semplicemente non possono essere aggiornati.

Per le aziende con migliaia di dispositivi Windows, prepararsi all’aggiornamento a Windows 11 sarebbe un compito arduo senza automazione e, peggio ancora, senza un inventario aggiornato delle risorse IT. Sarà impossibile trovare ogni dispositivo utilizzando processi manuali e cartacei, poiché molte organizzazioni hanno abbandonato le risorse IT inattive ma ancora collegate in rete. La verità è che non puoi aggiornare dispositivi di cui non sai nulla.

Sebbene Microsoft offra alcuni suggerimenti per prepararsi a una transizione graduale a Windows 11 e disponga di uno strumento di controllo dello stato del PC per valutare la compatibilità del tuo PC con Windows 11. Probabilmente perderai ore e un budget significativo per controllare manualmente l’hardware, per non parlare del rischio di perdere il vecchio hardware. non so esiste.

“Sappiamo che coloro che non possono eseguire l’aggiornamento a Windows 11 continueranno a utilizzare Windows 10”, ha affermato Roel DeKnott, Chief Strategy Officer di Lansweeper, i cui clienti includono gli hotel Sony, Pepsico, Cerner, MiT e Hilton.

Ha affermato che mentre le aziende sono pronte ad aggiornare il proprio parco PC per soddisfare i requisiti di sistema dell’ultimo sistema operativo di Microsoft, ci sono problemi più ampi che influiscono sull’adozione che sfuggono al controllo di Microsoft.

Le turbolenze nella catena di approvvigionamento globale hanno portato a una carenza di processori di chip, con molti che scelgono di rimanere con i dispositivi che hanno attualmente a causa dell’incertezza finanziaria globale.

IDC ha affermato che Windows 11 è la migliore prospettiva di crescita per l’industria dei PC nel prossimo anno, poiché sempre più aziende iniziano a considerare la sostituzione dei loro sistemi legacy. Le aziende di solito aspettano 18 mesi dopo il rilascio di un sistema operativo prima che venga approvato.

Nel frattempo, Microsoft ha ammesso qualche giorno fa che gli amministratori che tentano di introdurre nuovo hardware e applicare l’aggiornamento di Windows 11 potrebbero imbattersi in un muro di mattoni, dando credito a coloro che adottano un approccio cauto.

fonte : ragnatela

E tu?

Che sistema operativo sei?

Cosa ne pensi di Windows 11?

Cosa ne pensi dei requisiti hardware per poter migrare a Windows 11?