Secondo un nuovo studio, solo un terzo degli adolescenti americani utilizza Facebook ora

tic tocl’applicazione mobile del gruppo cinese ByteDance, è stata lanciata a livello internazionale solo in 2017 Ma i suoi video brevi e carini, classificati secondo i gusti di tutti da potenti algoritmi, lo testimoniano Enorme successogonfialo confinamento durante la pandemia.

La piattaforma crea un file forte concorrenza per me social networksche era adattatore Per non dare troppa terra. E così era il suo formato video copia da Meta (la società madre di Facebook e Instagram in particolare) e YouTube (Google, con “rulli“e il”corti“, Dritto.

Tuttavia, YouTube ha vinto il premio: il 95% degli adolescenti americani afferma di usarlo.

Instagram 52-62% degli utenti di età compresa tra 13 e 17 anni (dal 2015) e chatta veloce Simile al 59% di loro, rispetto al 41% di sette anni fa.

“la gente ha Molte opzioni passare il tempo. E app come TikTok stanno crescendo molto velocemente.Lo ha detto lo scorso febbraio Mark Zuckerberg, presidente di Meta. Il gigante dei social network ha appena ottenuto risultati deprimenti dopo di esso, per la prima voltaE il Utenti scomparsi sulla sua piattaforma storica, Facebook.