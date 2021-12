Secondo Bernie Ecclestone, Lewis Hamilton non tornerà in Formula 1: “La sua delusione è troppo grande”

Dopo aver parlato con il padre di Lewis Hamilton, Bernie Ecclestone crede che il sette volte campione del mondo si ritirerà dallo sport.

WLn fallimento difficile da superare? L’ex allenatore di Formula 1 Lewis Hamilton, che ha lasciato il titolo mondiale a Max Verstappen nell’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio di quest’anno ad Abu Dhabi, non tornerà la prossima stagione, secondo Bernie Ecclestone.

“Ho parlato con suo padre qualche giorno fa”, ha detto al quotidiano svizzero Blick. Ho subito sentito che non avrebbe risposto alle mie domande sul futuro di suo figlio. Abbiamo preferito parlare di affari. Non lo so, ma penso che Hamilton non tornerà, la sua delusione è molto grande e possiamo capire. Con i suoi sette titoli mondiali, come quello di Michael Schumacher, si potrebbe pensare che attacchi il suo sogno di sfondare come imprenditore della moda. “

Durante questa intervista, Bernie Ecclestone è tornato anche sul controverso traguardo del Gran Premio di Abu Dhabi. “C’era già un problema. Negli ultimi giri sono stati fatti molti errori. Il direttore di gara Michael Massey avrebbe potuto risparmiarsi qualche problema se avesse immediatamente interrotto la gara con una bandiera rossa dopo la caduta di Nicholas Latifi. Avremmo quindi assistito a un grande finale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per gli ultimi tre giri”.