Sebastian ha appena acquistato un’auto alimentata a gas naturale compresso e il prezzo di questo carburante è aumentato: “da 1,39 euro a 2 euro al chilogrammo!”

Molti di voi hanno contattato il team di redazione delle informazioni di RTL tramite il pulsante arancione e ci hanno avvisato del rapido aumento dei prezzi del gas naturale compresso (CNG), il carburante per veicoli a gas. “Per una settimana i prezzi sono esplosi. Da 1,39 a 1,95 euro al chilo”, informa il conducente che desidera rimanere anonimo. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo era ancora in aumento. “Il prezzo era di 2,10 euro al chilogrammo alla Lukoil di Anderlecht, superando i prezzi del diesel e della benzina, un grande primato.“Patrick ci ha scritto. Abbiamo esaminato la questione parlando con un terzo testimone, Sebastian.

Ha appena comprato un’auto a metano

“Avevo appena comprato un’auto a metano per evitare i prezzi esorbitanti alla pompa. Seat Ibiza dal 2018. Ma ovviamente avrei dovuto risparmiare più soldi per comprare l’elettricità… Non sappiamo dove andare per viaggiare al prezzo più basso possibile”, ci racconta Sebastian, 22 anni, che sta intraprendendo una ricerca di lavoro nel settore scientifico.



La nota amara di Sebastian sulla pompa del metano…

Che cos’è il gas naturale compresso (CNG)?

Per capire solo perché il suo prezzo è così alto, è necessario comprendere fino in fondo di cosa stiamo parlando. Il gas naturale compresso, che significa “gas naturale compresso” in inglese o “gas naturale compreme” in francese, è un carburante ottenuto comprimendo il gas naturale e iniettandolo a una pressione molto specifica nel serbatoio di un veicolo.

Le auto alimentate a metano emettono meno particelle fini e anidride carbonica rispetto a quelle alimentate a diesel o benzina.

Secondo energuide.be (Sibelga), il prezzo di un’auto a metano è tra i 500 e gli 8000 euro in più rispetto allo stesso modello a benzina o diesel. Il sito aggiunge cheA seconda del modello, puoi guidare tra 300 e 800 km. Con un’auto a gas. Ha spiegato che alcune di queste auto hanno un doppio serbatoio (gas/altro carburante) che permette all’auto di continuare a guidare non appena si esaurisce la riserva di gas e quindi di accedere”Con un’autonomia di oltre 1.000 chilometri.





“È un gas naturale che usiamo anche per il riscaldamento”Olivier Neirinc, direttore tecnico di Brafco, la Federazione belga dei commercianti di combustibili e gas, spiega.

Il prezzo era x10 in un anno

“La risposta è molto semplice., Olivier Neirinc risponde alla domanda sul perché il prezzo del gas sia aumentato così tanto in un periodo così breve. “Aprire o chiudere il rubinetto dipende dalla buona volontà di Vladimir Putin. Il prezzo del metano segue il prezzo del gas naturale che usiamo per il riscaldamento perché sono uguali”. Aggiungere : “In un anno il prezzo del gas è raddoppiato di 10. “

Secondo il direttore tecnicoGli esperti ritengono che i prezzi torneranno alla normalità nel 2025”. Ma non è molto ottimista sulla futura competitività del gas come energia. “Le persone che hanno scelto il gas come fonte di energia per il riscaldamento o il trasporto non hanno preso una decisione molto saggia.. “

Ancora utile?

Secondo Dats24 (Colruyt Group), leader in Belgio nelle pompe per la fornitura di metano, “Sì, il metano rimane una scelta intelligente”.. L’azienda ha inviato un’e-mail ai suoi clienti per avvertirli dei loro prezzi elevati.A seguito dell’eccezionale aumento del prezzo del gas.

“Il nostro esperto di mobilità ha studiato la differenza tra il costo totale dell’utilizzo di una Volkswagen Golf 8 con tre diverse motorizzazioni: metano, diesel e benzina”., la società presenta che conferma che “Costo totale di utilizzo“Da questo veicolo al metano, è l’11% in meno rispetto a un modello diesel e fino al 26% in meno per un modello a benzina.

Attenzione, però: questo dato è valido per consumi soft su 8 anni in base ai prezzi medi dei tre combustibili (il metano si aggirava intorno a 0,9 euro al kg dal 2014 al 2020). Se eseguiamo il calcolo sulla base dei prezzi correnti, sarà meno utile. Ma nulla dice che nei prossimi 6 mesi il prezzo del metano sarà ancora molto alto; Quindi, se vogliamo farci un’idea, guardare indietro agli ultimi otto anni non è stupido:

Non ci sono addebiti per il metano… al momento

Ma sappiamo che i prezzi del carburante alla pompa raramente scendono. E dovrebbe differire in modo significativo negli anni a venire, spiega Olivier Neirinc. “Non dobbiamo dimenticare che anche se parliamo di “gas naturale”, è comunque un combustibile fossile come il diesel e la benzina..

“Oggi non ci sono tasse per il metano come benzina e diesel. Molti politici vogliono eliminare l’uso dei combustibili fossili. Tuttavia, il governo riceve 80 miliardi di euro grazie ai dazi di produzione su questi due combustibili. Se mai decideremo di vietarli, ci sarà un vuoto di 80 miliardi da colmare”., precisa Olivier Neirynck che aggiunge che se si tassano gas naturali compressi come benzina e gasolio (che sono anche risorse fossili),”Non costerà due euro, ma tre. “

“Se rimuoviamo tutti i combustibili fossili e mettiamo tutto in elettricità, verrà estirpato e non possiamo nemmeno immaginare quale prezzo raggiungerà”.Conclude Direttore tecnico della Federazione belga dei commercianti di combustibili e combustibili.