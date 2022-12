Se la luna scompare, cosa succede?

Ogni giorno non ci rendiamo conto che la Luna è essenziale per noi. Se improvvisamente scomparisse dal cielo, le conseguenze sarebbero prima imbarazzanti per l’umanità, e poi tragiche.

la luna Così familiare, eppure non ci stanchiamo mai né accorgersenené esplorarlo. Il satellite naturale della Terra è la stella più luminosa del cielo notturno. Se la luna scompare improvvisamente, potremmo perdere la sua luminosità. Ma il problema sarà più preoccupante, perché la Luna è importante per noi pianetae quindi all’umanità.

All’inizio, potremmo non perdere molto la luna

« Se la luna dovesse improvvisamente scomparire, come in un film di fantascienza, non solo le nostre notti sarebbero più buie, ma il nostro mondo cambierebbe radicalmente, anche se all’inizio potrebbe essere difficile vedere la differenza. », secondo Istituto di Fisica. Questa associazione lavora per promuovere la fisica nel Regno Unito. Subito dopo la scomparsa della luna, le conseguenze saranno minime.

Tuttavia, ci rendiamo presto conto del ruolo essenziale della luna nella nostra vita quotidiana. Non saremo solo negati Eclissi lunare. Il cielo notturno sarebbe certamente molto più scuro senza di esso, osserva V.I telescopio più ricco. La luna è molto luminosa, 14.000 volte più luminosa di Venere. Quindi succede che interferisce con le osservazioni, ad esempio durante gli sciamiStelle cadenti. Senza la Luna, avremmo cieli molto bui tutto l’anno.

Ma i danni alla fauna selvatica diventeranno presto evidenti, specialmente negli ambienti oceanici. Coralli e granchi saranno disturbati dall’assenza della luna, poiché di solito riescono a percepirne la luminosità durante alcune delle sue fasi. E grazie a questa luce, che è stata restituita dalla luna, hanno cominciato a moltiplicarsi in modo particolare. Senza il chiaro di luna, non sappiamo come farebbero.

Senza la luna, cosa accadrebbe alle maree?

Sempre a livello dell’oceano, l’assenza della Luna influenzerebbe direttamente il fenomeno delle maree. Diventeranno molto più deboli. Le maree non se ne andranno completamente, perché Sulli Svolge anche un ruolo in questo fenomeno (tuttavia, è meno importante della Luna). Le maree, così come esistono oggi, sono essenziali per molte specie. Alcuni pesci depongono le uova nella sabbia e si schiudono in concomitanza con la marea. Tutto questo ingegnoso sistema non ha più senso senza le maree.

Non solo la mancanza di maree impedirà agli umani di fare surf (l’alta marea contribuisce alla formazione di onde che si infrangono, che spingono l’acqua ulteriormente verso la riva). Può anche essere un pericolo per la caccia, poiché alcuni animali vengono sorpresi a muoversi in base ai movimenti delle maree.

La luna è davvero necessaria per noi. // Fonte: Canva

Gli effetti diretti della scomparsa della luna sarebbero dannosi, ma non insormontabili. Tuttavia, gli effetti più pericolosi devono ancora arrivare. Appariranno più tardi. Sarà in gioco l’abitabilità della Terra.

A lungo andare, la Terra sarebbe sottosopra senza la Luna

Perdere la Luna finirebbe per essere destabilizzante rotazione del nostro pianeta. Dovresti sapere che l’asse di rotazione terrestre è inclinato di 23,4 gradi rispetto all’orbita terrestre attorno al Sole. Ma, in aggiunta, questo asse di rotazione subisce un’oscillazione (debole, appena 2,4 gradi). È un po’ come una trottola. Questa oscillazione nel ciclo di rotazione della Terra è molto lenta, con un ritmo che si estende su 26.000 anni. Ma se la luna non c’è più, questa oscillazione non sarà più stabile. Assumerà proporzioni estreme.

Il risultato: le stagioni Il giorno e la notte non hanno più una durata fissa durante tutto l’anno. Ancora peggio, la Terra a volte può capovolgersi completamente su un fianco, proprio come Urano, che è molto inclinato nella sua orbita intorno al sole. Farà caldo ai poli e freddo all’equatore.

Quindi è molto bello sapere che la luna non sta per scomparire. Certo, sappiamo che il satellite si sta allontanando dalla TerraPoco meno di 4 cm ogni anno. Tuttavia, probabilmente non lo farai Non lasciarci mai. Si stima che la Luna smetterà di allontanarsi dalla Terra tra circa 15 miliardi di anni, al ritmo attuale. salvo che Il sole deve ingoiare i pianeti il più interno sistema solare Molto prima, circa 6-7 miliardi di anni fa.

Buone notizie: la Luna non deve scappare dalla Terra. Il nostro pianeta sarà comunque carbonizzato prima che ciò accada. grande.