Caos scuola a settembre? Trapanese: “No al taglio di classi e docenti”

Vale per tutte le scuole: se a settembre dovrà esserci distanziamento sociale, non è possibile tagliare oggi classi e docenti.

La dirigente scolastica Raffaelina Trapanese ci va giù duro perchè “quando ci sono di mezzo i diritto dei nostri alunni – spiega la dirigente dell’Istituto comprensivo “San Nicola” di Cava de’ Tirreni (Sa) – c’è poco da rimanere in silenzio”.

Taglio di classi, docenti e personale ATA. La Trapanese raccoglie tutti per quella che sembrerebbe essere una crociata, mai così importante. Le misure antiCovid19 annunciate dal Governo sono dure e non poter contare su personale docente e ATA potrebbe mettere in fibrillazione numerosi Istituti comprensivi d’Italia.