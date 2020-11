Scuole, Servalli: “Riapriamo? Decisione rimandata, aspettiamo i dati”

“Ad oggi non ci sono le condizioni”

Cava de’ Tirreni. Ritorno a scuola in presenza? Il sindaco Vincenzo Servalli ci ha fatto sapere che continua il confronto con il sindaco di Vietri, Giovanni De Simone in merito alla possibilità di far tornare tra i banchi gli alunni cavesi e vietresi.

“Ad oggi non ci sono le condizioni per tornare a scuola – spiega Servalli ai nostri microfoni -, ma aspettiamo i dati degli screening in vista della data di riapertura e valuteremo il da farsi”.

