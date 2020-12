Scuole chiuse, il Codacons Campania diffida De Luca

“Deve pagare i danni”

Il Codacons Campania diffiderà la Regione Campania, nella persona del presidente Vincenzo De Luca, e si propone come capofila per avviare una battaglia legale con la richiesta anche di possibili azioni di risarcimento danni per la mancata riapertura delle scuole.

In una nota l’associazione dei consumatori lancia un appello ai singoli, ai genitori, alle associazioni e alle stesse scuole con il personale docente e non, per unirsi “nella diffida che sta preparando e che inoltrerà nei prossimi giorni al presidente della Regione Campania”.

“Potrebbero scriversi pagine e pagine sulle ragioni che impongono la riapertura delle scuole – scrive Matteo Marchetti, vice segretario nazionale Codacons – ma al momento ne basterà una per tutte. Siamo l’unica regione d’Europa a non mandare i nostri figli a scuola, quindi in presenza, dal mese di marzo 2020. Alla luce soprattutto di quanto stabilito dal DPCM del 03/12/2020 vogliamo lanciare un vero e proprio appello comunicando il nostro indirizzo mail a cui potersi rivolgere al fine di dar voce a quanti più soggetti che sono stati a nostro avviso anche danneggiati”.

L’associazione invita a scrivere all’indirizzo codacons.campania@gmail.com per partecipare, in primo luogo alla diffida, poi all’eventuale ricorso al Tar lì dove ce ne fosse bisogno, per azioni risarcitorie specifiche o collettive.

Per informazioni il Codacons mette a disposizione il recapito telefonico +39 392.4348291