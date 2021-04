Scuole chiuse, genitori no-DAD all’attacco: «Diffidiamo il sindaco Servalli»

Dopo la protesta di questa mattina, l’avvocato Gennaro Avagliano si è fatto portavoce delle rimostranze no-DAD.

Cava de’ Tirreni. Una bambina seduta nel suo banchetto, all’ombra di Palazzo di Città. Così i genitori no-DAD hanno avviato questa mattina una protesta silenziosa contro la decisione del sindaco Vincenzo Servalli di tenere chiuse le scuole.

Il primo cittadino – considerato l’elevato numero di contagi in città – ha rinviato, infatti, il rientro tra i banchi di scuola a lunedì prossimo, 12 aprile con la speranza che la situazione possa migliorare.

L’avvocato Gennaro Avagliano si è fatto portavoce delle rimostranze sottolineando la necessità di garantire il diritto allo studio soprattutto dei più piccoli.

«I presupposti non giustificano il provvedimento di Servalli – ha spiegato l’avvocato Avagliano –. I dati da cui ha attinto Servalli sono indicativi e non dimostrano la presenza, oltre una certa soglia, di varianti al Covid19 nella popolazione scolastica».

Intanto lo stesso avvocato si è reso disponibile ad aiutare quanti vogliano farsi promotori di una diffida all’indirizzo del sindaco e del Prefetto. L’obiettivo è fare in modo che il sindaco rispetti le disposizioni nazionali in materia di ripresa dell’attività scolastica in presenza.