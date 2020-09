Scuole chiuse anche domani, 29 settembre, a Nocera Inferiore

Slitta ancora di un giorno la riapertura delle scuole del territorio a causa del maltempo

Nocera Inferiore. Proroga della sospensione delle attività didattiche per la giornata di martedì 29 settembre per le scuole di ogni ordine e grado.

Il sindaco Manlio Torquato comunica la sospensione delle attività didattiche anche per la giornata di domani 29 settembre per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

La decisione si è resa necessaria in considerazione del permanere dello stato di criticità metereologica che sussiste ancora per la giornata di domani, anche in relazione allo stato di attenzione per rischio di smottamenti franosi.

Dal Comune, inoltre, fanno sapere che, considerate le criticità delle ultime ore, sarà necessario effettuare verifiche alle strutture scolastiche e alle strade urbane interessate da allagamenti e accumulo di detriti.