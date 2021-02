Scuole chiuse a Nocera Inferiore. L’allerta meteo arancione ha indotto il sindaco a sospendere per domani l’attività in presenza

Il sindaco Manlio Torquato ha emesso un’ordinanza di stop all’attività didattica in presenza per gli istituti di ogni ordine e grado. Scuole chiuse a Nocera Inferiore, dunque, a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile.

Il bollettino prevede abbondanti precipitazioni e vento forte. L’allerta avrà la durata di 24 ore. Dunque, da mercoledì a Nocera Inferiore riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza nei vari plessi cittadini.

Non c’è pace dunque per gli studenti della città capofila dell’Agro. Superate le restrizioni e i provvedimenti di Governo e Regione per la prevenzione del Covid, il nuovo ostacolo arriva ora appunto dal maltempo.

L’ultimo provvedimento simile risale al 15 ottobre scorso, quando le abbondanti piogge provocarono esondazioni dell’Alveo Comune Nocerino in varie zone del territorio comunale.

Così come per il provvedimento precedente, nell’ordinanza odierna rientrano anche gli istituti scolastici privati.