Scuole chiuse a Nocera Inferiore: didattica a distanza fino al 2 marzo

Scuole chiuse a Nocera Inferiore, il sindaco ha emanato un’ordinanza di stop all’attività didattica in presenza fino al prossimo 2 marzo

Nuova ordinanza di scuole chiuse a Nocera Inferiore, stavolta per gli istituti di ogni ordine e grado, fino al prossimo 2 marzo. Stop, quindi, all’attività didattica in presenza per ragioni relative alla diffusione del Covid-19, come da provvedimento già online sull’Albo Pretorio del Comune.

Con precedenti provvedimenti, il primo cittadino aveva provveduto a disporre il ricorso alla didattica a distanza per cinque istituti:

Liceo Scientifico “N. Sensale” dal giorno 13 febbraio al 1° marzo c.a., salvo

ulteriori e diverse disposizioni;

Liceo Classico “G. B. Vico” dal giorno 20 febbraio al 1 ° marzo, salvo ulteriori e diverse disposizioni

Plesso infanzia “Cicalesi” dal 17 a 25 febbraio c.a., salvo ulteriori e diverse disposizioni

Istituto Professionale di Stato “D. Rea” dal 24 febbraio al 2 marzo., salvo ulteriori e diverse disposizioni

IIS “G. Marconi “dal 24 febbraio al 2 marzo, salvo ulteriori e diverse disposizioni

Primo Comprensivo “A. F. Solimena” dal 24 febbraio al 2 marzo, salvo ulteriori e diverse disposizioni

La nuova ordinanza muove da ulteriori casi comunicati dalla dirigente scolastica del Liceo “A. Galizia”, ma pure da una nota del consigliere, dottor Vincenzo Stile. Il medico ha sottolineato “la maggiore velocità di diffusione del Coronavirus anche in presenza di contatti che durano poco tempo”.

I dati del monitoraggio del trend epidemiologico sulla popolazione scolastica

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, in una nota vengono evidenziati dettagli importanti nel monitoraggio del trend epidemiologico nelle scuole del territorio:

n.119 casi di positività relativi all’intera platea scolastica, con un incremento rispetto al dato iniziale (41) di n. 78 unità;

percentuale di positività sull’intera popolazione scolastica dell’1,07%,rispetto allo 0,36% di partenza;

n. 44 casi di positività, relativi alla platea scolastica degli Istituti Comprensivi, con un incremento rispetto al dato iniziale (21) di n. 23 unità;

percentuale di positività platea scolastica degli Istituti Comprensivi dello 0,87%,rispetto allo 0,41% di partenza;

n. 75 casi di positività, relativi alla platea scolastica delle Scuole Secondarie di 2° grado, con un incremento rispetto al dato iniziale (20) di n. 55 unità;

percentuale di positività platea scolastica delle Scuole Secondarie di 2° grado del 1,26%,rispetto allo 0,33% di partenza;

la nota di Protezione Civile Comunale 11581 del 24.2.2021 con la quale si evidenzia la diffusività del covid 19 anche con significativi recenti incrementi nella popolazione di età scolare in particolare nella fascia di età 13 18, con maggior riferimento al periodo 20/23 febbraio c.a.

visti gli indicatori di “alert” della settimana 15/21 febbraio consultabili sulla piattaforma on line regionale SINFONIA per il Comune di Nocera Inferiore con riferimento ai nuovi positivi in particolare per quanto riguarda la popolazione in età scolare

L’ordinanza completa è scaricabile QUI