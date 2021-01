Scuole a Nocera Superiore: ulteriore rinvio per l’attività in presenza

Scuole a Nocera Superiore verso un nuovo rinvio dell’attività in presenza, rispetto alle ultime indicazioni di Governo e Regione

Le scuole a Nocera Superiore non riprenderanno l’attività in presenza a partire dal prossimo 11 gennaio. A breve il Comune emanerà l’ordinanza che rinvierà il ritorno in classe per la scuola dell’infanzia e le prime due classi della primaria.

La decisione è scaturita da un tavolo tecnico tra i dirigenti scolastici del Primo Circolo Didattico e del Primo Istituto Comprensivo, il sindaco Cuofano e l’assessore Riso.

Sulla scorta della valutazione dei dati epidemiologici, gli interlocutori hanno deciso di ripartire ancora una volta con la didattica a distanza. La scelta è maturata anche nell’ottica dei risultati ottenuti con la “dad” in tutto il periodo in cui ha sostituito l’attività in presenza.

Misure più restrittive dunque a Nocera Superiore, rispetto a quanto comunicato dalla Regione Campania nella giornata di ieri. L’ente aveva infatti disposto una ripresa scaglionata dell’attività in presenza tra i vari gradi di istruzione, a partire proprio dal prossimo 11 gennaio.

Governo e Regioni avevano dato facoltà agli enti locali di predisporre ulteriori misure in base proprio alla valutazione dei dati epidemiologici. I bollettini hanno fornito numeri i aumento per i contagi, inducendo dunque l’amministrazione e i dirigenti scolastici predisporre un nuovo rinvio.