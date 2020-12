Scuole a Nocera Superiore: si tornerà in presenza dal 7 gennaio

Scuole a Nocera Superiore, il Comune decide di rinviare al nuovo anno il ritorno delle lezioni in presenza dall’infanzia alla secondaria di primo grado

Le scuole a Nocera Superiore riapriranno i battenti a partire dal 7 gennaio. Lo ha deciso il sindaco Giovanni Maria Cuofano che, questa mattina, ha emanato la nuova ordinanza.

In particolare il primo cittadino ha prolungato fino al 6 gennaio prossimo la sospensione delle attività in presenza dei servizi 0-3 anni. Ha inoltre disposto la sospensione fino al 22 dicembre per le scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Di fatto, dunque, rinviando a fine festività il ritorno in presenza per gli istituti di propria competenza.

Giovanni Maria Cuofano ha disposto la chiusura dei plessi del I Circolo Didattico, eccezion fatta per quelli provvisoriamente allocati presso la scuola Fresa-Pascoli. In questa sede ci sono infatti aule ritenute idonee allo svolgimento delle attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali.

L’amministrazione comunale di Nocera Superiore ha dunque optato per un’ulteriore proroga dello stop alle attività in presenza. Una misura adottata a scopo precauzionale, nella speranza che i numeri relativi a contagi e positività possa ridursi di netto, così da consentire un ritorno alla normalità.