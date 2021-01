Scuole a Nocera Superiore: screening su personale docente e non docente

Scuole a Nocera Superiore, in vista della riapertura il personale docente e non docente sarà sottoposto a uno screening

Un passo importante verso il ritorno in presenza per le scuole a Nocera Superiore. Venerdì 22 gennaio prossimo, infatti, è in programma l’esecuzione di uno screening su personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo Fresa Pascoli e del Primo Circolo Didattico.

L’Asl ha dunque dato riscontro ai vari solleciti dell’amministrazione comunale, che da tempo aveva richiesto questo intervento.

Tutti i lavoratori delle due istituzioni scolastiche di Nocera Superiore si sottoporranno dunque a test antigenici, secondo un cronoprogramma comunicato questa mattina.

Gli orari per i dipendenti di Istituto Comprensivo e Primo Circolo

I test antigenici per il personale dell’Istituto Comprensivo saranno così programmati:

personale non docente: dalle 9.30 alle 9.45

docenti infanzia: dalle 9.45 alle 10.00

insegnanti primaria: dalle 10.00 alle 10.30

docenti secondaria di I grado: dalle 10.30

Lo screening per il personale del Primo Circolo seguirà nei seguenti orari:

docenti infanzia: dalle 11.00 alle 11.15

docenti primaria: dalle 11.15 alle 11.30

personale non docente: dalle 11.30 alle 11.45

Secondo le disposizioni, lo screening è su base volontaria ma i dirigenti scolastici hanno raccomandato a tutti di aderire, così da rendere maggiormente sicuro il ritorno dell’attività didattica in presenza.