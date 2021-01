Scuole a Nocera Superiore ancora lontane dal ritorno in presenza. Una nuova ordinanza proroga al 24 gennaio la dad.

Le scuole a Nocera Superiore non riprenderanno l’attività in presenza prima di lunedì 25 gennaio prossimo. Lo ha stabilito l’ordinanza emessa oggi dal sindaco, Giovanni Maria Cuofano.

Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di una ripresa scaglionata dell’attività in presenza a partire solo dal 1° febbraio. Il nuovo provvedimento, invece, anticipa di una settimana il ritorno in classe per gli alunni dalla fascia 0-3 a quelli del terzo anno di scuola primaria.

Secondo quanto riportato in ordinanza, dalle riunioni operative tra l’amministrazione e le istituzioni scolastiche cittadine è emerso che il dato di contagio degli alunni presenta ancora criticità. L’ente aveva richiesto nei giorni scorsi all’Asl di sottoporre a test antigenici il personale docente e non docente. Tuttavia, l’impegno per la campagna vaccinale in corso avrebbe impedito l’esecuzione dei suddetti test.

Il provvedimento del sindaco fa riferimento alla volontà dei dirigenti scolastici di completare il quadrimestre con le stesse modalità didattiche finora utilizzate. Così da avere un più coerente sistema di valutazione degli alunni. Al netto della volontà, comunque, di riprendere l’attività in presenza già dal secondo quadrimestre.

Confermata anche la volontà di istituire un tavolo tecnico che possa predisporre un tipo di didattica integrata tra presenza e dad. Tuttavia, al momento le autonomie scolastiche non hanno facoltà, secondo normativa, di predisporre forme flessibili di organizzazione di questo tipo.

Dunque, l’idea è quella di sollecitare l’Ufficio Scolastico Regionale affinché autorizzi a una rimodulazione del tempo scuola, in attesa di un completo ritorno in presenza affiancato da un costante monitoraggio della situazione epidemiologica.