Scuole a Nocera Superiore: si torna in classe! Buone nuove per il trasporto

Scuole a Nocera Superiore in pieno fermento per la ripresa dell’attività in presenza. Spiragli positivi per il trasporto scolastico.

Ultimi incontri “istituzionali” in vista della riapertura delle scuole a Nocera Superiore. Si tornerà ufficialmente all’attività in presenza, pur con qualche difficoltà relativa agli spazi disponibili.

Questo quanto affermato da Maria Stefania Riso, assessore comunale all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica. Nei giorni scorsi ha tenuto un briefing organizzativo coi dirigenti scolastici del Primo Circolo Didattico e dell’Istituto Comprensivo.

Il rispetto delle disposizioni anti-Covid e un’adeguata divisione degli spazi tra le priorità. Nell’attesa che dal Ministero giungano notizie relativi ai cosiddetti “organici Covid” per integrare il personale in servizio.

L’assessore ha tenuto a sottolineare il grande lavoro dei dirigenti scolastici, impegnati per tutta l’estate a studiare le migliori soluzioni. Non ci saranno doppi turni. Sarà inoltre sospeso il tempo prolungato per permettere appunto un migliore impiego del personale.

Spiragli positivi per il trasporto scolastico

Un input positivo arriva sul tema del trasporto scolastico. A giugno si era parlato di sospensione totale del servizio, unitamente a quello della mensa. Nelle ultime ore, invece, lo scenario sembra poter cambiare.

«Nocera Superiore è un comune molto dispersivo quanto a frazioni. Ci sono dunque molte famiglie che abitano a notevole distanza dai plessi». Questa la considerazione alla base di una ripresa del trasporto scolastico, meno complicata rispetto alla somministrazione dei pasti a scuola.

Nelle prossime ore ci saranno ulteriori incontri per mettere a punto una precisa linea di condotta in tal senso. Un passo importante dunque nei confronti di diverse famiglie che avrebbero notevoli difficoltà in caso di sospensione totale del trasporto.