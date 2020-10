Scuola Solimena a Nocera Inferiore: il rimedio agli assembramenti esterni

Scuola Solimena a Nocera Inferiore, ripresa attività con assembramenti e qualche polemiche. Dal Comune dovrebbe arrivare il rimedio

Primi giorni di rientro con condimento di polemiche alla scuola Solimena a Nocera Inferiore. Alla ripresa delle attività, alcuni genitori si sono lamentati degli assembramenti all’esterno del Primo Istituto Comprensivo nocerino.

La scelta di tenere chiuso il cancello di ingresso ha di fatto reso inutilizzabile un’ampia area in cui, forse, sarebbe stato più possibile un maggiore distanziamento.

I disagi riguardano in particolare l’accesso degli alunni a scuola. Così come negli altri plessi, l’ingresso è scaglionato per singole classi, con orari ben precisi.

I collaboratori scolastici sono incaricati di fare l’appello, mentre le insegnanti attendono i rispettivi alunni all’interno del perimetro del plesso. Tuttavia, la calca esterna spesso non ha permesso di ascoltare l’iniziale chiamata in classe dei piccoli studenti.

Ieri una squadra della Protezione Civile è intervenuta a via Nola, ma il rimedio non ha risolto i disagi. C’è stato dunque un incontro con l’amministrazione che, a quanto pare, dovrebbe risolvere la situazione.

Secondo quanto concordato, sarà proprio la Protezione Civile a predisporre un sistema di transenne per l’ingresso e l’uscita degli alunni. In più, la Polizia Locale dovrebbe provvedere a interdire al traffico via Nola negli orari di afflusso e deflusso degli studenti.