Scuola “S. Lamberti” inagibile, Trapanese: “Abbiamo già la soluzione”

Inagibile la scuola elementare e media “Simonetta Lamberti”. Famiglie preoccupate.

Cava de’ Tirreni. Il plesso della frazione di Pregiato, probabilmente, non potrà ospitare i giovani alunni dal prossimo anno scolastico.

Una possibilità che ha destato la preoccupazione delle famiglie dei giovani alunni che frequentano l’istituto. Nel frattempo, però, la dirigente scolastica Raffaelina Trapanese ha già valutato e portato all’attenzione del Consiglio di istituto una probabile soluzione, sottoposta anche all’attenzione dell’Ufficio tecnico del Comune di Cava de’ Tirreni.

In sostanza, la Dirigente ha individuato presso il plesso di San Nicola spazi adeguati per accogliere gli alunni della “Simonetta Lamberti”, valutando anche le probabili misure di sicurezza sanitaria da Covid-19 che saranno indicate dal Ministero per la riapertura di settembre.

