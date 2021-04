Cava de’ Tirreni. Da martedì 20 aprile gli alunni della scuola primaria San Lorenzo/Canonico potranno tornare alla didattica in presenza.

A darci la bella notizia è stata la dirigente scolastica dell’IC “Carducci – Trezza”, Mena Adinolfi che abbiamo immediatamente contattato per un commento:

“A fronte del passaggio della Regione Campania in zona arancione, – ci spiega la Adinolfi – con il conseguente rientro in presenza di tutte le classi del primo ciclo, dall’infanzia e fino alla classe terza della scuola secondaria, ci è sembrato doveroso impegnarci ancor più strenuamente per garantire lo stesso diritto al rientro in presenza, anche alle classi, della scuola primaria San Lorenzo Canonico, per le quali c’era stata una battuta d’arresto dovuta agli isolamenti e alle quarantene di 7 collaboratori scolastici“

“Pertanto, con il supporto della segreteria, che ha lavorato nel pomeriggio di venerdì e per tutta la giornata di sabato, siamo riusciti ad individuare, con molta fatica e dopo molte ore, i supplenti necessari per consentire la ripresa in presenza per i bambini della primaria”.

“Cio’ detto a partire da martedì, tutti gli alunni dell’I.C.Carducci Trezza, frequenteranno in presenza“.

“Se non fossimo riusciti nell’intento di reperire velocemente dei sostituti, la sospensione si sarebbe protratta per non meno di 10 giorni e cioè fino all’esito negativo dei tamponi dei collaboratori scolastici assenti.Un bel risultato, dunque, dal mio punto di vista che ha coniugato la sicurezza dei bambini con l’efficienza e la velocità nell’applicazione delle procedure. Un grazie, dunque – conclude la dirigente – alla instancabile segreteria dell’I.C.Carducci Trezza”.

