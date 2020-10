Scuola Fresa Pascoli di Nocera Superiore: ecco come si rientrerà in classe

Scuola Fresa Pascoli pronta alla ripartenza. Il dirigente scolastico Michele Cirino ha diffuso la nota organizzativa per il ritorno in classe

Un ritorno in classe cadenzato alla scuola Fresa Pascoli di Nocera Superiore. Limitatamente alla scuola secondaria di primo grado, è stato stabilito un calendario di inizio anno per lunedì e martedì. Dal 7 ottobre scatterà invece una turnazione.

Il 5 ottobre l’ingresso delle prime classi

Il 5 ottobre prossimo riprenderanno le attività per le sole classi prime della scuola media. Il protocollo accoglienza è stato redatto lo scorso 19 agosto. Qui di seguito le modalità di ingresso delle diverse sezioni:

Ore 8.00: prima A

Ore 8.10: prima B

Ore 8.20: prima C

Ore 8.30: prima D

Ore 8.40: prima E

Ore 8.50: prima F

Ore 9.00: prima G

Ore 9.10: prima H

Ore 9.20: prima I

Ore 9.30: prima L

Gli alunni potranno accedere in classe solo indossando la mascherina. Saranno accompagnati dal loro docente. Gli alunni che per numero non potranno accedere all’aula, saranno accolti nell’aula laboratorio classe I. Per le aule standard e il laboratorio ci sarà alternanza secondo uno specifico calendario prestabilito.

I genitori non potranno accedere alle aule e una volta accompagnati gli alunni, dovranno lasciare quanto prima la struttura scolastica, per permettere l’accesso al plesso del gruppo successivo di studenti. L’uscita è fissata per le ore 13, sempre indossando la mascherina.

Il 6 ottobre l’ingresso di seconde e terze

Martedì 6 ottobre sarà la volta delle classi seconde e terze. La cadenza oraria prevede l’ingresso delle seconde alle 7.50, delle prime alle 8.00 e delle terze alle 8.10. Gli alunni si recheranno autonomamente nelle rispettive classi, sempre indossando la mascherina.

Sarà scaglionata anche l’uscita. Alle 12.50 toccherà alle seconde, alle 13.00 usciranno le prime e alle 13.10 usciranno le classi terze. La scuola ha evidenziato l’esigenza di non anticiparsi sull’orario di ingresso e non intrattenersi oltre gli orari stabiliti nelle pertinenze scolastiche, per evitare asssembramenti.

Turnazione dal 7 ottobre alla scuola Fresa Pascoli

Il dirigente scolastico del neonato Istituto Comprensivo ha stabilito una turnazione negli ingressi che sarà mensilmente modificata. Dal 3 novembre scatterà questa alternanza. Entreranno tre classi per “ala” dell’edificio. Lo schema di ingresso in vigore fino al 31 ottobre è il seguente.

Prima campanella ore 7.50

Dall’ingresso centrale lato sinistro: 1 E – 3 B – 1 A – 3 A

Dall’ingresso centrale lato destro: 2 B – 2 D – 3 D – 1 I

Seconda campanella ore 8.00

Dall’ingresso centrale lato sinistro: 2 H – 3 I – 3 H

Dall’ingresso centrale lato destro: 3 C – 3 F – 1 B – 2 E – 1 C

Terza campanella ore 8.10

Dall’ingresso centrale lato sinistro: 1 F – 2 F – 2 A

Dall’ingresso centrale lato destro: 2 C – 1 D – 2 I – 1 H – 3 E

La turnazione per le uscite

Anche per l’uscita degli alunni è stata stabilita una precisa turnazione, con tre variazioni di orario come già fissato per gli ingressi.

Il primo turno esce alle ore 12.45 in orario ridotto (fino al 9 ottobre), alle 13.45 in orario normale (dal 12 al 30 ottobre).

Il secondo turno esce alle ore 12.55 in orario ridotto (fino al 9 ottobre), alle 13.55 in orario normale (dal 12 al 30 ottobre)

Il terzo turno esce alle ore 13.05 in orario ridotto (fino al 9 ottobre), alle 14.05 in orario normale (dal 12 al 30 ottobre)