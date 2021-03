Scuola e DAD, a Cava de’ Tirreni riaprono i Centri diurni per minori

“Il Faro” ed “Il Paiolo Magico” per il supporto alla didattica a distanza

Cava de’ Tirreni. Riaprono questa mattina i Centri diurni per minori “Il Faro” ed il “Paiolo Magico”.

Le attività riprendono con l’adozione di tutte le misure per prevenire e limitare il contagio da COVID 19.

Si tratta dei centri che seguono i minori privi di un ambiente familiare idoneo o in condizioni di disagio sociale.

La partecipazione alle attività avviene in presenza con il supporto degli operatori, soprattutto per la didattica a distanza e per l’assistenza pomeridiana ai compiti scolastici, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con pranzo e merenda.

Si tratta per la Società Cooperativa Sociale “Delfino” del Centro Polifunzionale Diurno “Il Paiolo Magico”, che ospiterà 11 minori; e per la Società Cooperativa Sociale “Strada Facendo” del Centro Polifunzionale Diurno “Il Faro”, che accoglierà 16 minori.

“Lo scopo di questa iniziativa- spiega l’Assessore alle Politiche sociali Annetta Altobello-, in questa fase di emergenza sanitaria, è quello di rispondere alla sempre più frequente esigenza delle famiglie di minori che si trovano in situazione di disagio socio-ambientale, di ritardo scolastico, o a rischio di emarginazione e per le quali si ravvisa la necessità di un supporto educativo e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali.”