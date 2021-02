Scuola: dopo l’Epitaffio, chiusa anche la scuola media “Carducci – Trezza”

Covid, chiusa per sanificazione la scuola secondaria di I grado. Adinolfi: “Con i docenti in quarantena difficile assicurare attività didattica in presenza”.

Si ritorna alla DDI alla scuola secondaria di I grado “Carducci – Trezza” di Cava de’ Tirreni.

La dirigente scolastica Filomena Adinolfi ci spiega: “La decisione di sospendere le attività in presenza non si basa sul numero di casi di positività accertata al COVID 19 verificatosi presso la scuola secondaria di I grado, numero che al momento è pari ad una sola unità, ma dipende dal numero di docenti di scuola secondaria di I grado, posti in quarantena dal 3 febbraio 2021 e sino al risultato dei TNF”.

“I docenti – continua la Adinolfi – lavorano su molteplici corsi e, dunque, da un punto di vista organizzativo non sarebbe stato possibile assicurare il servizio per gli alunni frequentanti in presenza. Inoltre l’esigenza di procedere ad una sanificazione di tutti gli ambienti richiedeva necessariamente una sospensione delle attività per qualche giorno. Prima di prendere questa decisione ho comunque, acquisito il parere dei genitori delle 15 classi che compongono la scuola secondaria di I grado, mediante i Rappresentanti dei genitori che, a maggioranza, si sono dichiarati favorevoli alla Didattica a Distanza, per questo periodo di specifica difficoltà organizzativa”.

“Pertanto- conclude -, ho attivato la DDI, secondo l’orario precedentemente utilizzato per la didattica a distanza, a partire dal 4 febbraio 2021 e fino all’esito dei tamponi del personale docente destinatario di provvedimento di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione, per poter offrire, a tutti gli studenti, un servizio scuola adeguato e per consentire la sanificazione dell’edificio da parte di ditta esterna”.