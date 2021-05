Nuovo progetto per la scuola dell’infanzia di Cicalesi. La Giunta di Nocera Inferiore approva il restyling dell’istituto scolastico

Il progetto per la nuova scuola dell’infanzia di Cicalesi a Nocera Inferiore è stato approvato con la D.G.C n° 113 del 19.05.2021. Ed è quindi candidato all’Avviso ministeriale per “la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per servizi alla famiglia di cui all’art. 1 comma 61 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per il quinquennio 2021-2025”.

Dopo lo studio delle vulnerabilità sismiche per gli istituti scolastici comunali, inizierà un lavoro di demolizione e ricostruzione del plesso. Il progetto è finalizzato all’ottenimento del finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Istruzione, per un importo pari a 2.650.000,00 euro.

La scelta di ristrutturare il plesso nasce dall’incremento demografico registrato nel quartiere e dunque dall’esigenza di ulteriori spazi per ospitare gli alunni.

Il progetto prevede l’abbattimento e la ricostruzione, con ampliamento della struttura su due livelli. Al piano terra ci saranno sei aule dotate di pareti mobili e removibili. Al primo piano ci saranno l’aula polifunzionale, il laboratorio e la mensa.

L’assessore Imma Ugolino ha espresso “soddisfazione per la qualità del progetto che i nuovi tecnici hanno saputo raggiungere. Contiamo dunque di realizzare una scuola con spazi flessibili e altamente adeguati all’attuale esigenza didattica.