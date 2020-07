Scuola, De Luca: “In Campania potrebbero riaprire il 14 settembre”

De Luca: “Emergenza coronavirus, il problema è dietro l’angolo, non l’abbiamo superato”

Le scuole in Campania potrebbero riaprire intorno al 14/15 settembre. Ne ha parlato il governatore Vincenzo De Luca nel corso dell’appuntamento settimanale sui social.

“Rispetto al nostro iniziale orientamento di riaprire il 24 settembre – ha spiegato – è intervenuta una novità, la nomina a commissario per l’emergenza scolastica Arcuri che proporrà una campagna di screening sul piano nazionale per l’inizio di settembre. Dovremo collocarci dentro quel periodo e decideremo di fare l’apertura dell’anno scolastico come le altre regioni tra il 14 e 15 settembre. Ne daremo comunque preventiva comunicazione. Quello che serve – ha precisato – è aprire mettendo in sicurezza le scuole e prepararci a produrre milioni mascherine da dare ai ragazzi. Quello che non vogliamo sono le scuole pollaio”