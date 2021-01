Prima ordinanza del 2021 a firma del presidente De Luca: “Ritorno graduale in presenza dall’11 gennaio”

Speriamo che sia un segno di buon auspiscio per il 2021 il fatto che l’ordinanza n.1 firmata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca abbia come oggetto le disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale eil graduale ritorno in presenza a scuola per gli alunni campani.

Nella sostanza, l’ordinanza stabilisce che nei giorni 7 e 8 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, della prima e della seconda classe della scuola primaria, che dunque riprenderanno in presenza l’11 gennaio. Restano sospese fino al 17 gennaio le attività in presenza delle altre classi della scuola primaria, che dunque dovrebbero riprendere il 18 gennaio.

stabilisce che nei giorni 7 e 8 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia, della prima e della seconda classe della scuola primaria, che dunque riprenderanno in presenza l’11 gennaio.

Restano sospese fino al 17 gennaio le attività in presenza delle altre classi della scuola primaria, che dunque dovrebbero riprendere il 18 gennaio.

Leggi anche: Scuola: in Campania ritorno graduale in presenza