Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha scritto ai governatori di Lombardia e Campania, invitandoli a ridimensionare e rivedere i provvedimenti disposti in ambito scolastico nelle due regioni.

Nella lettera inviata al Presidente campano De Luca si legge: “Desidero innanzitutto ribadire la mia disponibilità e quella del Ministero dell’istruzione alla più ampia collaborazione per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, garantendo il diritto all’istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Una efficace cooperazione tra tutti gli attori istituzionali, nazionali e locali, può rappresentare un elemento determinante per affrontare l’emergenza che stiamo vivendo”.

“Un adeguato scambio informativo – si legge – e una previa analisi accurata, comune, dei differenti contesti territoriali consentono sia al Governo, sia alle Regioni di agire sinergicamente e in maniera puntuale ed efficace rispetto alle criticità che via via si determinano. Il Ministero dell’istruzione ha sempre offerto e continuerà ad offrire tutto il supporto necessario per il prosieguo della gestione emergenziale.”.

Nella missiva, la Azzolina, sottolinea che, dall’ultimo Dpcm, è stata disciplinata l’adozione di ampie formule di flessibilità organizzativa, comprese le turnazioni pomeridiane e la modulazione degli orari di ingresso non prima delle 9 al mattino, con una specificazione chiara rispetto alla didattica digitale integrata, da svolgersi in modo complementare alla didattica in presenza.

Infanzia e primo ciclo

Il ministro continua, poi, con il riferimento alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, “auspico che si riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza dell’attività didattica educativa”, adeguando anche le disposizioni già emanate “per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado”.

Azzolina, assicurando che “il Ministero dell’istruzione, ogni qualvolta si rendesse necessaria l’adozione di ulteriori provvedimenti d’urgenza, è pronto a cooperare, per quanto di competenza, nell’identificazione e per la sollecita attuazione delle soluzioni che meglio si adattino al contesto territoriale campano”, sottolinea la necessità di garantire “le necessarie tutele per assicurare il diritto allo studio degli alunni e le alunne con disabilità, con disturbi specifici per l’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali”.

