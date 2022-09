Screening della retinopatia diabetica con IDx-DR

Che cos’è la retinopatia diabetica e come viene diagnosticata?

La retinopatia diabetica è una malattia dell’occhio associata al diabete. Il livello anormale di zucchero nel sangue colpisce soprattutto i vasi della retina, il che porta a complicazioni visive. Poiché la malattia all’inizio non causa sintomi, è importante sottoporsi a screening non appena viene rilevato il diabete, quindi una volta all’anno. In ospedale e nei centri Jules-Gonin di Rennaz e della stazione ferroviaria di Losanna, la diagnosi è stata effettuata nell’ultimo anno utilizzando una tecnologia innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale e apprendimento approfonditoMetodo di apprendimento automatico.

Come funziona questo sistema di screening?

Il dispositivo IDx-DR scatta prima foto della retina nella parte posteriore dell’occhio. Queste immagini vengono poi analizzate da un programma con intelligenza artificiale. Basandosi su migliaia di immagini, il suo algoritmo ha imparato a rilevare i disturbi legati alla retinopatia diabetica (sanguinamento, edema, ecc.). Fornendogli immagini della retina di un paziente diabetico, il dispositivo fornisce una diagnosi accurata in meno di un minuto determinando, a seconda dei casi, l’assenza di malattia, la presenza di retinopatia diabetica in lieve stadio (la diagnosi deve da ripetere dopo un anno) o in fase avanzata (responsabile della malattia è l’oculista.

Quali sono i vantaggi di IDx-DR?

Questo sistema di scansione è molto affidabile, veloce e molto specifico. Rileva – o anche di più – l’efficacia dei segni di malattia più degli oftalmologi e le analizza in tempo reale. Il programma è autonomo, molto facile da usare e ha il controllo della qualità dell’immagine. Durante il suo sviluppo, il dispositivo è stato sottoposto a protocolli e studi clinici molto severi per garantire che funzionasse con casi reali. In futuro, il nuovo software potrebbe aiutare a diagnosticare altre malattie della retina.

__________