Screen tra i giovani: Un padre inventa un dispositivo per favorire l’attività fisica

Un padre di Levis ha preso sul serio il problema degli schermi e dei social network tra i giovani inventando un dispositivo che utilizza lo schermo come incentivo all’attività fisica.

L’unità, chiamata Motivélo e progettata da Pierre Guillemette, è collegata a una cyclette e a un tablet. Quando premi il pedale, lo spettacolo che stai guardando viene attivato. Si ferma quando non viene rilevato alcun movimento.

Attraverso questa invenzione, il signor Guillemette ha voluto incoraggiare suo figlio, che soffre della sindrome di Tourette, a combinare il tempo trascorso davanti allo schermo con l’attività fisica.

“Forse questo è un altro passo [se dire] : Mi piace molto andare in bicicletta e potrei uscire. “Andavo molto in bicicletta e andavo a leggere”, ha spiegato l’inventore in un’intervista a LCN.

“Invece di chiedere di più [de temps] “Sullo schermo, una volta terminato l’esercizio, possiamo andare a fare qualcos’altro”, ha aggiunto.

Suo figlio ama chiaramente il nuovo strumento e ha ammesso di aver avuto uno “stomaco” durante una delle sue ultime sessioni di prove sul Motivélo, e che il caldo era estremamente intenso.

Il padre ha realizzato un progetto pilota in una scuola del Quebec e spera che questa innovazione venga utilizzata in altre scuole della provincia.

