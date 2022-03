Scoprire 3 dischi protoplanari autour d’une étoile double !

Cela vous interressera aussi

le astronomi l’appellent SVS 13. C’est un sistema binario d’étoiles naissantes. Une étoile doppio qui n’est située qu’à quelque 980 années-lumiere de notre Terre, dans le nuage molecolare di Persée. Les deux étoiles qui le constituent — d’une massa totale quasi equivalente a celle de notre Soleil — sont très proches l’une de l’autre. À presque 90 fois la distanza tra Notre Soleil e Notre Terre — soit un peu plus de deux fois la distance Soleil-Pluton.

Mais ce qui le rend vraiment particulier aux si des checheurs de l’université de Manchester (Royaume-Uni), c’est qu’ils ont observé autour de lui, non pas un, non pas deux, mais bel et bien trois disques de gaz et de poussière. Des disques protoplanetieres qui pourraient donner naissance à trois sistemi planetari distinti.

En étudiant trente années de données recueillies à l’aide du Matrice molto grande (VLA), un radiotelescope situé au Nouveau-Mexique (États-Unis), et plus récemment, du Grand réseau d’antennes millimétrique/submillimétrique de l’Atacama (Alma, Chili), gli astronomi sont arrivés à la conclusione que étoile de SVS 13 est entourée d’un disque de gaz et de poussière — qui tient dans 30 fois la distanza Terre-Soleil. Et qu’un disque protoplanétaire supplémentaire, plus grand que les autres — il s’étend jusqu’à 500 fois la distance Terre-Soleil –, s’est formé autour des deux étoiles. Un disque presentant une structure en spirale qui alimente en materia les due autres disques protoplanetieres.

Des systèmes planétaires prêts à accueillir la vie ?

Cette étude est la plus détaillée qui ait jamais été menée sur le système SVS 13. Elle retrace les movimenti des deux étoiles qui le forment sur une période de trente années. De quoi remonter à leurs orbitemais aussi à la géométrie et à l’orientamento del sistema, à la massa delle étoiles naissantes o encore à la masse et à la température de leurs disques protoplanétaires.

Les astronomes donnent même la composition des gaz et des poussières qui les constituent. Non è identificato prima di trent’anni molecole diversi. Parmi lesquelles, treize molécules organiques complexes. I precursori della via. « Cela significa que, lorsque les planètes beginront à se ex autour de ces deux soleils, les éléments costitutifs de la vie seront là »s’enthousiasme Ana Karla Díaz-Rodríguez, chercheuse au Centro regionale di Alma nel Regno UnitoDan un comunicato dell’Università di Manchester.

La parte superiore di 5.000 esopianeti è stata confermata all’aujourd’hui ont été découvertes en orbite autour d’étoiles isolées. Et les astronomi estiment que les systèmes binaires — voire multiples — forma un ambiente gravitazionale in un piccolo complesso per iniziare il processo di formazione dei pianeti. Mais ces travaux apportent de nouvelles informations importantis qui permettront de mettre à l’épreuve les modèles de formation de ces systèmes. De les mettre à l’épreuve et peut-être aussi, de les compléter pour mieux comprendre les condition dans lesquelles des systèmes d’étoiles binaires — qui, rappelons-le, sont extrêmement nombreux dans l’Univers — peuvent donner naissance à des planètes.