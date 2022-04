Scopri sei applicazioni Android se non passante per antivirus afin de diffuser des logiciels bancaires malveillants

Des applications malveillantes qui se faisaient passer pour des antivirus afin de déployer des logiciels malveillants bancaires. – CHECK POINT/GOOGLE PLAY STORE

PARIGI, 8 av. (Bénin Actu/EP) –

Les chercheurs de Check Point Research ont découvert sei applicazioni dal Google Play Store è diffuso in un malware bancario se non passante per un antivirus per volere informazioni d’identificazione. utilizzatori.

Sei applicazioni découvertes dans la boutique en line de Google diffusent des « logiciels malveillants ». il nome di Sharkbotche i criminali informatici utilizzano per volere informazioni di identificazione e informazioni bancarie per utenti di Android.

Ce malware affiche une fenêtre qui imite les formulaires d’insertion d’informations d’identification. Lorsque les utilisateurs saisissent leurs informations d’identification, ces informations sont envoyées à un server malveillant. Pour la propagation, l’envoie des message avec des liens malveillants aux victimes et des messages push, selon un communiqué.

Son activité, en outre, a eu un limitazione di geovallecome nota Check Point Research, selon lequel il ne fonctionnerait pass si les utilisateurs de l’appareil se trouvaient in Cina, in India, in Romania, in Russia, in Ucraina o in Bielorussia.

L’impresa di cybersécurité un’anima que ces applicazioni malveillantes étaient affichés dans il Play Store come soluzioni antivirus (Atom Clean-Booster, Antivirus ; Antivirus, Super Cleaner ; Alpha Antivirus, Cleaner ; Powerfull Cleaner, Antivirus ; e altri due Center Security, Antivirus).

Check Point Ricerca un contatto Google suite aux découvertes qui, après examen, les a retirés de sa boutique numérique. Toutefois, les chercheurs ont constaté qu’ils sont toujours présents sur les marchés non officiels.