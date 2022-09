Scopri le immagini più belle catturate dal telescopio spaziale James Webb

Nelle ultime settimane, il telescopio più potente del mondo ha rivelato immagini di galassie e nebulose mai viste prima con tale precisione.

Dovrebbe aiutare a capire meglio “La storia della creazione astrale”. Lanciato nello spazio alla fine del 2021 e operativo da luglio, il James Webb Telescope ha rivelato immagini impressionanti di Giove, nebulose e galassie lontane nel corso delle settimane, fornendo agli scienziati una ricchezza di dati senza precedenti da analizzare. Il James Webb Telescope è nato come risultato della cooperazione tra le agenzie spaziali americane, europee e canadesi, ed è il più potente al mondo. Le sue osservazioni avvengono a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra.

Martedì 6 settembre, gli scienziati hanno rivelato nuove immagini che mostrano la Nebulosa Tarantola, una regione dell’universo in cui le stelle nascono a un ritmo rapido. Situata a 161.000 anni luce dalla Terra, ospita le stelle più famose e più dense. Diversi strumenti a bordo di James Webb hanno permesso di catturare nuovi dettagli, finora non visibili ai telescopi precedenti. Franceinfo coglie l’occasione per portarti gli scatti più belli realizzati da James Webb dal suo lancio.