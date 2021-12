Scimmie lanciano cani nel vuoto: 250 morti

Questa cosa va avanti da circa un mese e la gente del posto non ne vede la fine. La città indiana di Majalgaon (ovest) ha visto orribili scontri tra scimmie e cuccioli. Secondo i media locali 18. notizieQuasi 250 cani morirono in questo massacro e furono trascinati sui tetti o sulle cime degli alberi e poi gettati nel vuoto da orde di primati sovraccarichi. Gli abitanti del villaggio credono che sia una vendetta per le scimmie dopo che i cani hanno ucciso uno dei loro piccoli.

chiesto da NEWSETTIMANALo specialista del comportamento dei primati ritiene che questa ipotesi sia plausibile: “Abbiamo scoperto che quando una scimmia viene attaccata, la probabilità che attacchi un animale correlato al suo aggressore è maggiore”, spiega Stephanie Poindexter. Secondo i residenti, alcune scimmie sono morte in questi scontri, ma il bilancio delle vittime è molto alto dal lato dei canini.

I bambini piccoli sono presi di mira

Nel vicino villaggio di Lavol, nessun cucciolo sopravviverà a questa vendetta. Questa città di 5.000 persone ha chiesto aiuto alle guardie forestali, ma queste ultime non sono riuscite a catturare una sola scimmia. Quindi gli abitanti del villaggio hanno cercato di prendere in mano la situazione, ma i primati si sono rivoltati contro di loro. Alcuni abitanti del posto sono rimasti feriti cadendo dagli edifici mentre cercavano di salvare i cani malati. Con la maggior parte dei cani uccisi, si dice che le scimmie predano i bambini piccoli mentre vanno a scuola.

