Scienziati cinesi coltivano corna di cervo sui topi

Il mese scorso, decine di ricercatori cinesi hanno pubblicato sulla rivista Scienze risultati dei loro esperimenti.

Topo con corna di cervo

Dopo numerose manipolazioni, gli scienziati sono riusciti a far crescere corna di cervo sul cranio di un topo. A tale scopo, hanno isolato diverse cellule e geni dal cervo sika, una specie che vive in Asia. Sono stati in grado di identificare il tipo di cellule staminali particolarmente attive durante la rigenerazione delle corna dell’animale dopo che erano cadute.

Dopo aver coltivato queste cellule staminali, le hanno trapiantate nel cranio dei topi. Il risultato: dopo un mese e mezzo, i topi iniziarono ad avere piccole corna che crescevano sulla sommità della testa. Inoltre, erano tutti in buona salute.

Una svolta nella scienza e nella medicina?

Queste esperienze possono sembrare sorprendenti. Preoccupano alcune persone e sollevano anche molte questioni etiche. Ma da parte loro i ricercatori sottolineano che a lungo termine questa scoperta potrebbe portare grandi progressi nel mondo della medicina rigenerativa, in particolare nel trattamento delle fratture ossee.

Nel frattempo, topi con le corna in testa vagano per un laboratorio cinese…

