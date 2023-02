Sci alpino: duo italiano, gli svizzeri deludono a Crans-Montana

sci alpino Duo italiano a Crans-Montana, delusione svizzera Sofia Goccia batte domenica Federica Brignon sulla pista del Mont-Lachaux durante la discesa libera di Coppa del Mondo organizzata nella località vallesana. Tre donne svizzere nella top 10, ma nessun podio. Pubblicato 26 febbraio 2023, 13:07

Sophia Coggia “si esibisce” sulla via del Mont-Lachaux. Belle foto

Né le difficoltà del “Ladies’ Strife” né le difficili condizioni hanno impedito agli italiani di marciare trionfalmente sull’Haute-Plateau domenica. Sofia Coggia ha vinto in discesa Grands-Montana davanti alla connazionale Federica Brignone (2a a 0”15) e alla sorpresa francese Laura Gouse (3a a 0”41). Il grande svizzero, Jonah Hallen, ha firmato una buona top 5.

La testa della classifica speciale, Sophia Gogia, come al solito, non contava sulla via vallesana. Il transalpino, 30 anni, è caduto durante l’unica prova di venerdì e ha fatto la differenza tracciando linee perfette in fondo al percorso, eliminando così le lievi esitazioni intervistate in area tecnica. Tuttavia, la campionessa olimpica di discesa libera del 2018, Federica Brignone, rabbrividì al suo passaggio. Sicuramente a suo agio in Grants-Montana, Waldein ha realizzato un ottimo finale in gara, perdendo infine per pochi centesimi dal 1° posto.

Gut-Behrami, Flury e Suter delusi

Se la grande sorpresa di giornata è arrivata dalla francese Laura Gauche, Joanna Hallen (5a a 0”62) ha stupito il suo mondo sul tracciato del Mont-Lachaux. La più aggressiva e piccola Bernese (1m56) ha seguito una linea più diretta e ha impiegato molto tempo a scendere. E due donne svizzere hanno soddisfatto le aspettative sulla neve del Vallese. La campionessa in carica Prisca Nuffer (6° 0”65) ha ricordato Crans-Montana come il suo appuntamento preferito nel calendario di Coppa del Mondo, eguagliando il suo miglior piazzamento stagionale (6° nella Discesa Cortina).

Dopo una delusione iridata nei pressi di Courchevel / Méribel, Michelle Gisin (8° a 0”72) ha visto i colori dell’Haut-Plateau. Tutto il contrario per Laura Good-Behrami (13esima a 0”89), mai in uno sport incapace di scrollarsi di dosso le frustrazioni accumulate nei mondiali passati. Anche la nuova campionessa del mondo in carica Jasmine Fleury (17esima a 1”21) è rimasta indietro per mancanza di sci. Anche Corinne Sutter (20esima 1”59), medaglia di bronzo nella disciplina regina in Francia due settimane fa, ha perso la sua corsa, perdendo decisamente ogni possibilità di vincere i mondiali speciali a fine inverno.

Anche se nessuno svizzero è salito sul palco, lo spettacolo è stato equilibrato e ha premiato le migliaia di spettatori riuniti ai piedi della via del Mont-Lachaux. Questo perché i fan temevano che la nebbia sarebbe costata loro di nuovo la gara, con il conseguente rinvio della discesa di 24 ore e la cancellazione del Super-G. Il tempo capriccioso ha finalmente ritardato di 37 minuti la partenza della norvegese Gajsa Wickhoff Lie, pettorale numero 1.

