Medaarch lancia una call per studenti, professori e scuole della Campania. Webinar gratuiti sulla modellazione 3D e la stampa 3D, per la realizzazione delle valvole Charlotte e Dave.

L’obiettivo è quello di offrire un momento di didattica a distanza incentrato sulla modellazione 3D di dispositivi che sono utili nella lotta al Covid-19. Gli studenti potranno apprendere queste skills e contribuire attivamente al progetto.

La Medaarch sta provvedendo alla creazione di Valvole Charlotte e supporti per mascherine anti-contagio distribuite agli enti del territorio preposti alla raccolta.

Offriamo ai professori 2 Webinar (Seminari interattivi online )da 40 minuti ciascuno sulla modellazione 3D delle valvole Charlotte e Dave . Una DAD speciale sull’utilizzo del software Rhinoceros 3D.

. Una DAD speciale sull’utilizzo del software Rhinoceros 3D. A loro volta, i docenti potranno trasmettere queste competenze ai propri studenti integrandole nelle lezioni a distanza con loro.

I partecipanti saranno guidati anche durante il settaggio e la fase di stampa dei progetti realizzati.

Per partecipaè possibile inviare un’email a segreteria@medaarch.com, inserendo come oggetto “School for Emergency Covid-19” e indicando nel corpo dell’email: