Scavi: riemersi habitat dell’età del bronzo e rivelate pratiche funerarie (Isni)

Recenti scavi archeologici effettuati Inrap (Istituto Nazionale per la Ricerca Archeologica Preventiva) di Burnut, nell’Aisne, offre nuove prospettive sugli stili di vita e sulle pratiche funerarie nella Tarda Età del Bronzo. Questi reperti si trovano su una collina del Terziario che domina la valle dell’Oise e comprendono abitazioni, strutture di combustione, fosse e silos.

Allo stesso tempo, a Nouvellet fu scoperto un cimitero, che rivelò pratiche funerarie complesse e una continuità di occupazione. Queste scoperte arricchiscono notevolmente la nostra conoscenza di questo periodo storico poco conosciuto nel nord della Francia e fanno luce sulle tecniche di costruzione, sugli scambi culturali e sui rituali funerari dei nostri antenati.

Rivelare gli scavi nell’Aisne

Gli scavi effettuati su un tumulo di terza classe a Burnut, che raggiungeva il suo culmine a 137 metri di altezza, hanno permesso la scoperta di 65 strutture archeologiche distribuite su una fascia lunga circa 330 metri e larga 12 metri. Queste strutture includono principalmente pozzetti, esplosioni, trincee, silos e due edifici di combustione. Questi elementi permettono di datare alcune di queste strutture alla tarda età del Bronzo, in particolare le fosse e i silos.

Forniscono quindi una preziosa finestra su questo periodo storico. Come sottolinea Lucille Bruno, direttore scientifico dell’Inrap, queste scoperte rimangono senza precedenti per una regione così aperta e ristretta. Forniscono informazioni di base sull’organizzazione e l’uso dello spazio in quel momento.

Tra le scoperte più notevoli c’è una vasta collezione di ceramiche e materiali lapidei. Sono presenti anche alcuni frammenti di oggetti in bronzo e perle d’ambra. Lo studio di questi oggetti, tra cui tazze, ciotole e ciotole, fornirà informazioni sugli scambi e sui contatti tra i complessi culturali nell’Atlantico, nelle Alpi settentrionali, nella Manica e nel Mare del Nord.

Le fosse e i silos scoperti, ricchi di mobili e strati di rifiuti altamente carboniosi, sono ben conservati, il che potrebbe consentire un’analisi approfondita delle pratiche locali. Pertanto, questi scavi offrono un’opportunità unica per comprendere meglio le dinamiche culturali ed economiche della tarda età del bronzo in questa regione dell’Aisne.

Architettura dell’età del bronzo in Europa

I reperti di Burnout si inseriscono in un contesto più ampio della nostra comprensione degli insediamenti dell’età del bronzo, fornendo dettagli sulle tecniche di costruzione e sull’organizzazione dei villaggi di quest’epoca. Le abitazioni, generalmente costruite in legno e terra, erano rettangolari e di piccole dimensioni. Il legno, abbondante e facile da lavorare, era la materia prima per infissi e pareti.

La terra è stata utilizzata per rinforzare e isolare le strutture. Vicino alle case, pozzi di estrazione fornivano l’argilla necessaria per costruire muri e realizzare stoviglie in ceramica. Questi pozzi furono poi riutilizzati come discariche di rifiuti, riflettendo l’ingegnosa gestione delle risorse locali.

Erano comuni i tetti a doppia falda, sostenuti da colonne centrali, che assicuravano un buon drenaggio dell’acqua piovana e un efficace isolamento. Gli elaborati sistemi di fissaggio presenti in alcune case hanno permesso di liberare il massimo spazio interno. Fornivano così un ambiente di vita più confortevole. Questa architettura modulare ha permesso anche l’adattamento in base alle esigenze degli abitanti.

Sono stati scoperti anche resti di case rotonde, soprattutto nelle zone vicino al Canale della Manica. Queste strutture circolari, talvolta precedute da un portico, mostrano una particolare preferenza architettonica alla fine dell’età del Bronzo e all’inizio dell’età del Ferro. Queste differenze attestano l’ingegno delle popolazioni dell’età del bronzo e la loro capacità di adattarsi ai diversi ambienti e alle risorse disponibili.

Cimitero di Nouvellet

A circa 600 metri a sud-ovest di Brno gli archeologi hanno scoperto a Novelt un cimitero dell’età del bronzo. Questo ritrovamento è costituito da quattro circoli sepolcrali, ciascuno con caratteristiche distinte. Tre di questi cerchi rappresentano una provincia orientata a nord-est e possono indicare uno specifico significato rituale o simbolico.

Nonostante il loro parziale stato di conservazione, queste strutture forniscono informazioni preziose sulle pratiche funerarie dell’epoca. Gli archeologi hanno anche scoperto quattro cremazioni in questi ambienti, una delle quali è stata accuratamente datata alla tarda età del bronzo utilizzando l’analisi del carbonio-14, rivelando una precisa cronologia dei rituali funerari. La cremazione ha prodotto anche una perla a spirale in bronzo di sezione trasversale triangolare.

I monumenti funerari di Novelt sembrano indicare un uso continuato del cimitero. Il riutilizzo sarebbe stato possibile durante la tarda età del bronzo. Ciò indica una tradizione funeraria profondamente radicata nell’Aisne. Forse possiamo suggerire forti legami sociali o familiari che sono persistiti attraverso le generazioni.

Future analisi delle ceramiche rinvenute nel sito, nonché ulteriori datazioni, miglioreranno queste ipotesi. Forniranno dettagli sull’evoluzione delle pratiche funebri nel tempo. Questi studi consentiranno inoltre di collocare meglio questa tomba nel contesto più ampio delle tradizioni funerarie europee dell’età del bronzo.

Una scoperta sullo sfondo dell’età del ferro II nell’Aisne

Inrab spiega che l’occupazione di Burnu e il cimitero di Neuvelt possono essere visti insieme, così come un altro cimitero chiamato “Valle dei Lupi”. Quest’ultimo è stato scoperto durante uno scavo aereo, dall’altra parte di questa valle secca.

Questa collezione rappresenta una scoperta importante per la regione settentrionale dell’Aisne a causa della mancanza di conoscenze e di interventi archeologici in questo settore. A questo proposito, lo studio dei dati sul campo promette di sollevare questioni interessanti.

Si noti infine che nella parte settentrionale dell’area del Burnout, una fossa latina (Età del Ferro II) interseca una struttura di ignizione dell’Età del Bronzo. Questa trincea è molto caratteristica, profonda circa 1,30 metri. Costituisce certamente un indizio della rioccupazione di questo altopiano in periodi più recenti.

Sembra anche essere associato alle due parti del fossato a sud della precedenza. Hanno la stessa morfologia e un taglio di circa 7 metri. Allo stesso modo, sono stati presentati alcuni oggetti in ceramica che sembrano risalire all’età del Ferro II. Ma ciò non impedisce la perforazione più vecchia. Anche lo studio della ceramica deve rispondere a questo problema.

fonte : Inrap