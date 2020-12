Scatole magiche a Salerno con l’associazione “Mano nella mano”

Per Natale a Salerno arrivano le scatole magiche per i bambini in difficoltà grazie ai volontari dell’associazione Mano a Mano

Una scatola magica. Un contenitore che racconta un gesto di vicinanza e di prossimità per tutti i bambini in difficoltà. E’ l’iniziativa promossa dall’associazione Mano nella Mano di Salerno.

A raccontarci l’iniziativa la volontaria Cristina Di Perna.

Ciao Cristina cosa sono le scatole magiche?

Sono dei contenitori che raccontano la magia del Natale. Una magia realizzata da chi le crea.

Ma cosa c’è dentro?

Tutte le cose che si desiderano a Natale. Ci sono dei passatempi come libri, colori o giochi. Una cosa golosa, un prodotto di bellezza e un biglietto di auguri scritto da chi ha preparato la scatola.

A chi sono destinate ?

A tutti i bambini in difficoltà. Il nostro obiettivo come associazione non profit, è di raccogliere 500 scatole per altrettanti bambini della nostra provincia.

Come arrivate ai bambini?

Grazie alle associazioni e agli enti che ci hanno contattato. Attualmente abbiamo diversi punti dove è possibile consegnare la propria scatola magica.

Da dove avete preso l’idea della scatola?

Abbiamo preso l’idea da alcune realtà francesi che realizzavano le scatole per i senzatetto, noi abbiamo deciso di indirizzarla ai bambini. E la risposta è stata bellissima. Attualmente abbiamo raccolto 100 scatole.

Chi vi aiuta?

Moltissimi volontari e cittadini, le attività dove si possono lasciare i pacchi e la Fondazione Carisal di Salerno che patrocina l’iniziativa.

Fino a quando è possibile consegnare le scatole?

Raccogliamo le scatole fino al 19 dicembre mentre fino al 14 di questo mese raccogliamo ancora le richieste delle associazioni che si occupano di bambini o di case famiglia. Possono contattarci anche le famiglie, non vogliamo lasciare nessuno indietro e, se puoi scriverlo, garantiamo a tutti la massima riservatezza.

Cosa ti ha colpito di questa iniziativa?

La grande partecipazione. Ci sono persone che ti portano anche 6/7 scatole, molti non sono nemmeno genitori, è la magia del Natale che tutti amano vivere e far rivivere negli occhi dei bambini.