Scarsità di burro a fine anno?

Entro la fine dell’anno il burro potrebbe anche diventare un bene raro, almeno quello che deriva dalla produzione francese.

dopo, dopo olioSenape, salsa sriracha, burro possono essere rari sugli scaffali dei supermercati. In questione, la guerra in Ucraina ma non solo.

Il prezzo del burro è già salito. È un prodotto sottoposto a un attento controllo in quanto rimane un alimento base in cucina. Lo ha annunciato Dominic Schilcher, presidente di Système U. Per informazioni sulla Francia “Molto chiaramente, sto osservando il burro da vicino“e aggiungi”I nostri fornitori mi avvisano della disponibilità di burro a partire dall’autunno” poi “Temo che lo spettacolo sarà complicato alla fine dell’anno“.

Ciò che può essere sfortunato dal punto di vista della produzione è che la produzione di latte è inferiore di anno in anno in Francia e quindi c’è sempre meno grasso da lavorare. Pertanto, secondo la radio, le principali marche di burro francese potrebbero esaurirsi in Belgio entro la fine dell’anno.

Lo svantaggio e la buona notizia qui: il Belgio ha aumentato la sua produzione di prodotti lattiero-caseari secondo la Belgian Dairy Federation e ci sarà solo di più da consumare localmente.