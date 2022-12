Scarica ChatGPT per Web – Telecharger.com

Se stai cercando il chatbot di ultima generazione allora ChatGPT è lo strumento giusto per te. Sviluppato da OpenAI, questo semplice generatore di testo si occuperà di rispondere a tutte le tue domande in modo fluido e naturale. ChatGPT è un modello linguistico addestrato da OpenAI per comprendere e rispondere a domande in linguaggio naturale.

Utilizza un metodo di deep learning basato sul trasferimento delle conoscenze per ottenere informazioni su una vasta gamma di argomenti e generare risposte comprovate. ChatGPT è progettato per l’uso in applicazioni di chat in tempo reale, come un assistente virtuale o un chatbot. È in grado di rispondere a tutte le vostre domande con preoccupante efficienza e importanza. Una volta scaricato ChatGPT dal sito, sarà necessario creare un account gratuito per accedere al servizio.

Che tu abbia domande sull’ambiente o sulla salute o cerchi una ricetta di cucina o un puzzle, un chatbot può rispondere a quasi tutte le tue domande, in modo coerente e naturale, in tutte le lingue e almeno una volta. Questa si chiama intelligenza artificiale (AI).

Per utilizzare le funzionalità di ChatGPT, devi disporre di un account con OpenAI. In tal caso, puoi cliccare direttamente sul pulsante Connetti e inserire le tue credenziali. In caso contrario, dovrai cliccare su Crea account e seguire le istruzioni per scaricare Chat GPT. La creazione richiede solo pochi minuti e può essere effettuata con un indirizzo email valido o tramite account Google e Microsoft. Una volta connesso, accedi direttamente alla pagina principale della chat. Tutto quello che devi fare è andare in fondo a quest’ultimo, inserire la tua domanda nella casella prevista a tale scopo e premere invio.

Sulla base della tua domanda, il chatbot genererà quindi una risposta chiara e precisa basata su varie fonti raccolte su Internet. Se vuoi più precisione, nessun problema. Puoi rispondere a ChatGPT in modalità conversazione e quest’ultima riprenderà il contesto della tua domanda per darti maggiori dettagli. Al termine, puoi fare clic sul pulsante Reimposta argomento nella barra laterale sinistra per tornare alla home page e iniziare una nuova conversazione.

stai attento ! Ricorda che ChatGPT non ricorda alcuna conversazione che hai avuto nella sessione precedente, quindi è essenziale descrivere correttamente ed esaurientemente la tua domanda quando inizi una nuova chat con ChatGPT.

I diversi argomenti con cui ChatGPT può aiutarti

Basato sul modello linguistico GPT-3.5, questo chatbot non è progettato solo per chattare, ma può essere utilizzato anche per risolvere semplici equazioni matematiche. In particolare, può trovare il valore di x usando i metodi algebrici per bilanciare l’equazione e trovare il valore. Per altri calcoli avanzati, è meglio usare una calcolatrice scientifica, almeno per ora.

Può anche aiutarti a scrivere codice, risolvere problemi di layout o suggerire soluzioni di miglioramento. Per i webmaster, può persino creare plugin in WordPress e spiegare come integrarli. Digli solo cosa dovrebbe fare la funzione e ti invierà il codice corrispondente. Pertanto, quest’ultimo può essere utilizzato per creare siti Web, rispondere alle domande dei clienti, fornire consigli e agire come un chatbot automatizzato.

Molto di più, quest’ultimo può aiutarti a scrivere la sceneggiatura di un film. Per questo è sufficiente fornire informazioni sui personaggi, la trama, il genere, il tono del film e il pubblico di destinazione. Puoi anche fornire dettagli sull’ambiente in cui si svolge la storia e sugli eventi che vi si svolgeranno. Questi elementi consentiranno in modo significativo a ChatGPT di poter comprendere l’universo in cui si svolge la storia e sviluppare lo scenario di conseguenza.

Dalle trascrizioni di YouTube ai modelli di email, alle lettere di accompagnamento e alla scrittura di poesie o testi di canzoni, l’elenco delle funzionalità di ChatGPT è lungo. Sei limitato solo dalla tua immaginazione e le tue richieste toccano qualcosa di illegale. Tuttavia, è importante tenere presente che ChatGPT a volte può dare risposte coerenti, ma anche errate o prive di significato. Rimane una forma di linguaggio che non ha coscienza né emozione, ma può essere molto efficace se usata in modo intelligente.

Scarica ChatGPT sul tuo computer

ChatGPT può essere scaricato tramite un servizio online. Oggi non ci sono app per dispositivi mobili o per computer da sfruttare. Quindi avrai bisogno di una connessione Internet per accedere a questa IA. ChatGPT è stato rilasciato nel dicembre 2022 e ha causato un’onda d’urto nel mercato perché questa IA è molto rilevante. Durante il 2023, OpenAI vuole rilasciare una nuova versione che sarà 1000 volte più rilevante.

Da quando il programma è stato rilasciato, milioni di utenti hanno utilizzato il servizio. Nei primi 5 giorni dal suo lancio, 5 milioni di persone hanno scaricato ChatGPT per testare il software. Da allora, decine di milioni di altri hanno adottato questo riflesso. Che sia per curiosità o per uso reale, ChatGPT è il sistema di intelligenza artificiale più avanzato disponibile al grande pubblico.

Tieni presente che ChatGPT risponde in inglese e nelle lingue locali come il francese. Puoi scaricare ChatGPT da tutti i browser disponibili, inclusi Google Chrome, Mozilla Firefox o anche Edge e Safari. L’accesso al servizio è gratuito, ma per accedervi è necessario creare un account.