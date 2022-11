Satellite europeo per il telerilevamento: definizione e spiegazioni

ERS organizzazione ESA (Agenzia Spaziale Europea) Dominio Osservazione (L’osservazione è l’atto di seguire vigile i fenomeni, senza volerli vedere…) Da Tira (La Terra è il terzo pianeta del sistema solare in ordine di distanza…) orbita (Nella meccanica celeste, un’orbita è il percorso tracciato da un corpo nello spazio…) salire (L’altezza è l’altezza verticale di un luogo o di un oggetto rispetto a un livello…) Sai? (La media è una misura statistica che caratterizza gli elementi di un insieme di…) : 785km Durata: 100 minuti pubblicazione ERS1, 17 luglio 1991 ERS2, 21 aprile 1995 Corso 35 giorni Diamanti (Il termine massa è usato per designare due grandezze connesse ad una…) 2157 kg pagina web (Una pagina web è una risorsa web progettata per essere guardata dalle persone…) http://earth.esa.int/ers/ Elenco degli strumenti a bordo SR radar (Il radar è un sistema che utilizza le onde radio per rilevare e identificare…) Ottimizzazione dell’apertura in banda C atsr radiometro (passivo) RA altimetro (Un altimetro è un dispositivo per misurare l’altezza.) Radar e banda Ku MWR radiometro a microonde bene analisi di classe ozono (L’ozono (o triossigeno) è un composto chimico con 3 atomi…) (atmosfera) WS scatterometro per misurare Vitesse (in franchising:) Il sfogo (Il vento è il movimento dell’atmosfera, la massa di gas sulla superficie…)

la missione Satellite europeo per il telerilevamento (ERS) via satellite ERS1 nel 1991, e continuato nel 1995 con ERS2. ERS1 è morto il 10 marzo 2000, essendo sopravvissuto a lungo. competere (La vita è il nome dato 🙂 Iniziale. A bordo c’è un insieme di strumenti che raccolgono varie informazioni su Superficie (superficie si riferisce generalmente allo strato superficiale di un oggetto. Il termine a…) dalla terra (terra, o (L’acqua è un composto chimico che si trova ovunque sulla Terra, essenziale per tutti…)E il bicchiere (Il ghiaccio è acqua allo stato solido).spazio aereo):

Altimetro radar in banda Ku

radiometro passivo Infrarossi (La radiazione infrarossa (IR) è una radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda…) Quattro bande

Quattro bande radiometro a microonde

Radar ad apertura sintetica

Scala di dispersione

Per determinare con precisione la sua orbita, ERS1 disponeva anche di uno strumento PRARE (Precision and Range Rate Equipment) e di un catadiottro laser (Un laser è un dispositivo che emette luce (radiazione elettromagnetica)…). Quest’ultimo in particolare ha permesso di calibrare l’altimetro radar con una precisione di 10 cm.

ERS1 ha avuto tre fasi principali importanti:

modalità “3 giorni” (o fase ghiacciata ) ha permesso di ottenere, su una parte del globo terrestre, serie temporali di immagini molto dense per il monitoraggio di parametri ambientali quali Umidità (L’umidità è la presenza di acqua o vapore acqueo nell’aria o in una sostanza…) il suolo.

) ha permesso di ottenere, su una parte del globo terrestre, serie temporali di immagini molto dense per il monitoraggio di parametri ambientali quali il suolo. modalità “35 giorni”, Ossessione (In generale, l’acquisizione è l’azione di ottenere informazioni o ottenere…) sistematico (Nelle scienze della vita e nella storia naturale, la sistematica è la scienza che per…) e copertura globale della superficie. Questa modalità costituisce la maggior parte dell’archivio fotografico.

e copertura globale della superficie. Questa modalità costituisce la maggior parte dell’archivio fotografico. modalità “336 giorni” (o compito geodetico) ha permesso di creare mappe accurate di Batimetria (La batimetria è la scienza che misura le profondità degli oceani per determinare…) e geodi.

ERS2, lanciato il 20 aprile 1995 da A Razzo (il razzo può riferirsi a:) Ariane contiene gli stessi strumenti del suo predecessore, oltre allo strumento GOME per il monitoraggio dell’ozono atmosferico. Si trova nella stessa orbita di ERS1, a 1 ingiustizia (Giorno o oggi è l’intervallo tra l’alba e il tramonto, che è…) dall’intervallo, consentendo di realizzare il compito in tandeminterferometria (L’interferometria è un metodo di misurazione che sfrutta l’interferometria…).

Dal febbraio 2001, gli errori ERS2 si sono accumulati come un tracollo giroscopio (Un giroscopio (dal greco “guardarsi intorno”) è un dispositivo che utilizza…)o una grave riduzione della qualità delle immagini, o un guasto al registratore di bordo che ha consentito la riproduzione dei dispositivi solo in Visione (In meteorologia, la visibilità è la distanza alla quale è possibile…) da una stazione ricevente.

sempre dentro Attività (Il termine attività può riferirsi a una professione.) Nel 2010, per un periodo di 15 anni, è prevista la messa in funzione fino alla metà del 2011.

Il successore della missione ERS è la missione immaginare (ENVISAT è un satellite lanciato il 1 marzo 2002 da Ariane 5 dal Centro Spaziale…).