Sasso contro i Carabinieri: giovane fermato nella notte a Nocera Superiore

Sasso contro i Carabinieri che lo avevano sorpreso a dormire in strada. Fermato la notte scorsa un giovane a Nocera Superiore

La scorsa notte, intorno alle 2, i militari di Nocera Inferiore sono stati allertati da una segnalazione proveniente dalla vicina Nocera Superiore. Gli abitanti hanno comunicato la presenza di un uomo che dormiva davanti alla saracinesca di un noto negozio di arredamento nella zona di Materdomini. Alla vista delle “gazzelle”, l’uomo ha scagliato un sasso contro i Carabinieri.

Immediato l’intervento degli uomini del Nucleo Operativo e Radiomobile. Questi in un primo momento hanno chiesto all’uomo, un senegalese di circa 30 anni, di allontanarsi dalla zona. L’uomo si è rifiutato, scagliando quindi un oggetto contro i Carabinieri. I militari lo hanno dunque immobilizzato e portato via.

Scattato immediatamente il fermo per il senegalese. Lungo il lavoro per risalire alle generalità del giovane, che si sarebbe anche mostrato poco collaborativo durante le operazioni. Dopo le formalità di rito espletate presso gli uffici di via Correale a Nocera Inferiore, si attende l’esito del rito direttissimo.

Nessuna conseguenza fisica per gli uomini dell’Arma né per il fermato, che in mattinata, in attesa di essere tradotto in Tribunale, non avrebbe risparmiato ulteriori offese agli stessi Carabinieri.