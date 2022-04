On entend tout et son contraire sur le café. Cette fois, il semblerait que ce soit vraiment une bonne idée. La price régulière de café, y compris chez les enfants, semble sensitive d’atténuer les symptômes d’une maladie neurologique très rare d’origin génétique, montre une étude relayée mercredi osservazioni pécete de confirmé

Cette nouvelle étude confirme « le potentiel de la caféine (…) pour traiter une maladie neurologique orpheline », résume dans un communiqué l’Institut du Cerveau, un organisme ayant participé à ce travail avec l’Inserm aux de Paris (“Inserm aux de Paris”). AP-HP).

L’étude, publiée mardi dans la revue de neurologie Movement Disorders, cherchait à confirmer de premières données isolées sur l’efficacité du café face à des troubles du mouvement, dits “dyskinésie”, qui sont liés appelé5 à un g Extrêmement rare mais très invalidante, cette pathologie se traduit par de nombreux mouvements incontrôlés, sans traitement connu à ce jour.

Un échantillon limitato

Mais, il ya trois ans, des médecins francais, parmi lesquels les neurologues Emmanuel Flamand-Roze et Aurélie Méneret, avaient remarqué chez un jeune patient un effet possible positif de la caféine. Cette découverte faite par hasard – l’enfant de 11 ans avait consommé du café normal puis, par inadvertance du décaféiné, ce dernier servant de fait de placebo – ne concernait toutefois qu’un cas isolé et devaitéc ê.