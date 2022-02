Prenant à témoin une promesse de campagne, Dr James-Lucas Achi, le délégué common du Rassemblement des houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp) d’Agou, a lance une campagne de consultings pour et des sociales de soins gratuits la popolazione de la commune d’Agou durant deux semaines.

Il presidente della Repubblica, Alassane Ouattara, sert de modèle à de nombreux Ivoiriens. Dr James-Lucas Achi, il délégué comunale du Rhdp d’Agou, et Docteur chirurgien urgentiste à l’hôpital général de Bingerville, fait partie de ceux-là. Sur les traces de son mentor, l’imprenditore in una campagna di consulenza e in soins gratuits à l’intenzione dei genitori del comune di Agou nel dipartimento dell’Adzopé (regione della Mé). Cette campagne a été lancée le 11 février 2022 à l’ancienne gare routière d’Agou. Le parrain choisi pour cet instant dédiée à la santé, est le conseiller économique, social, environnemental et culturel, et par ailleurs directoreur des Affaires amministrativo et financières (Daaf) de l’Insaac, Manuel Alléchi. Dans son adresse aux siens, l’initiateur et promoteur de la campagne, Dr James-Lucas Achi, a justifié son action. « Pendente la campagna dell’elezione municipale dernière, j’avais dit lors de mes meeting que quelque soit le résultat, je viendrai organizzatrice des consultazioni et des soins gratuits pour toutes les couches sociales de la people. Et c’est ce que je suis en train de faire», at-il fait rappelé aux partecipanti. La campagna a lieu du 11 au 24 février 2022. Après Agou (11 et 12), elle sera accueillie par les village de Grand-Akoudzin (13) d’Andé (17), Boudépé (18), Diapé (19), N ‘Guessankoi (20) et Ayalo (24). Pour le parrain, Manuel Alléchi, cette activité vient à point nommé au vu de l’apport que les cadres doivent apporter à leurs genitori. « La santé est au cœur du développement de l’être humain. Par conséquent, l’expression des besoins des peoples doit être entendue comme un cri de cœur. Face à ce cri de cœur, il faut une reaction des cadres que nous sommes. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la souffrance de nos popolazioni. Pour y remédier, il faille réfléchir à la voie de la consultazione gratuita al profitto delle popolazioni, pour leur permettre de recouvrer la santé », at-il fait savoir, tout en précisant que le Premier ministre Patrick Achi, a promis de prendre toutes les personnes sujetes aux cas graves. Pour la première journée, plus de 120 personnes ont été consultées et ont reçu des soins. Le lancement de la campagne e registrano la presenza degli chef tradizionali e delle comunità dei sette villaggi della municipalità.

Cyprien K. avec sercom