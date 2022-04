Santé : 5 alimenti pour vous aiutante à avoir une bonne vision

De nos jours, il est possibile de corriger les faiblesses de ses yeux, grâce aux lentilles et aux lunettes. Cependant, une bonne vision se fabrique aussi dans l’assiette.

Voici donc pour vous, quelques aliments qui sont bénéfiques pour l’amélioration de la vue.

Les jaunes d’œufs

La vitamina A, presente dans les jaunes d’œufs (mais aussi dans le beurre et le lait entier) aiuta la rétine à bien fonctionner et permet de bien voir, de jour comme de nuit, en permanente à l’œil de s à l ‘oscurita’. Foies de volaille, de veau ou de morue en sont aussi très bien dotés, mais on en mange moins souvent ou moins volontiers.

L’avvocato

L’avocat est lui aussi riche en luteine. Il va donc aiutante à lutter contre certe malattie oculaires et permettre de garder une bonne vue le plus longtemps possibili. Il dispose par ailleurs de nombreux autres bienfaits.

Le carote

Dans les carottes, les abricots, les épinards, le persil… Sulla trouve du bêtacarotène. Il pigmento arancione è un precursore della vitamina A, che viene trasformato in vitamina A par le foie. O la vitamina A est l’alliée des yeux.

La pasta di patate

Son bêtacarotène est un précurseur de la vitamina A (aussi dans les carottes, les abricots secs, le chou vert…). Su en fait des potages, des purées, des mijotés de légumes… assalisonnés d’un peu de poivre et de matière grasse pour améliorer son assimilation.

La sardina

Dans les poissons gras (saumon, sardine, maquereau…), les huiles de colza, de lin… on trouve des oméga-3. Il precedente DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge) e l’ombra contre la sécheresse oculaire.

