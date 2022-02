“Sans Taïwan, presque toutes les usines du monde s’arrêteraient en trois semaines”

La Commission Européenne va proponente martedì di débloquer per 42 miliardi di euro d’argento public en faveur de l’industrie des semi-conducteurs pour réduire sa dépendance à l’Asia dans ce secteur stratégique qui subit des pénuries.

“C’est un investissement absolument majeur”, un déclaré le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton, lors d’une visite al centro di ricerca Imec, à Louvain, près de Bruxelles. Ce piano “garantira la sécurité d’approvisionnement des usines européennes, en multipliant par quatre la production de semi-conducteurs en Europe” d’ici à 2030, at-il assuré.

L’Union européenne, à la pointe de la recherche sur les puces, a vu sa part de marché chuter ces dernières décennies, a seulement 10% de la production mondiale.

Mais la pénurie de semi-conducteurs, qui a freiné l’industrie automobile depuis trois ans avec l’arrêt forcé de nombreuses usines, a provoqué un électrochoc. Les tensions géopolitiques autour de la Chine, ainsi que la pandémie, ont fait prendre conscience de la nécessité de produire en Europe ci sono componenti indispensabili essenziali importati dal Taïwan et de Corée.

Au point de convaincre la Commission d’assouplir son rigoroso encadrement des aides d’Etat et d’assumer une politique industrielleniste intervento su un continente tradizione nella tradizione mondiale.

“Pour la première fois, l’Europe fait évoluer les règles sur la politique de concurrence, notamment les aides d’Etat”un expliqué Thierry Breton, qui pilote l’initiative de l’UE.

I componenti sono incontournables dans de nombreux objets du quotidien, comme les téléphones mobiles, mais aussi dans les centres de stockage de données, au coeur de l’économie numérique en plein boom. L’an dernier, les semi-conducteurs ont représenté un marché mondiale di prezzo da 600 miliardi di euro, selon le cabinet de conseil Yole Développement. Selon Bruxelles, il pourrait atteindre 1 000 miliardi nel 2030.

Una doppia dipendenza per l’Europa

Le projet de règlement, qui devra encore être adottareé par les pays membres et le Parlement européen, prévoit 12 miliardi di euro di sovvenzioni (6 miliardi di euro di sovvenzioni (6 miliardi di euro et 6 provenant des États membres) versa il finanziatore la ricerca les le tecnologie innovative e le linee guida per preparare l’industrializzazione.

Pour permettre l’implantation d’usines de très grande taille, mais aussi favoriser l’innovation au sein d’entreprises plus petites, Bruxelles autorisera en outre 30 miliardi di euro d’aides publiques des États membectres à des ins compris des groupes étrangers , come l’américain Intel qui prevede d’investire in Europa.

Ces fonds publics dovraient entraîner un montant encore plus importanti d’investissements privés, espère la Commission.

Le plan européen rivalise avec celui des Etats-Unis, qui ont aussi engagé un rapatriement d’activités de production sur leur territoire. Vendredi, la camera dei rappresentanti ha adottato un progetto di loi qui precedente 52 miliardi di dollari (45 miliardi di euro) per rilocalizzare la fabbricazione di pezzi elettronici.

“L’Europe est aujourd’hui très en retard en termes de moyens de production”, souligne Emilie Jolivet, directrice semi-conducteurs per il cabinet de conseil Yole Développement. Le projet annonce mardi est “un pas en avant, mais il faut le relativiser par rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde, surtout en Asie”at-elle expliqué à l’AFP, en soulignant que le groupe taïwanais TSMC allait investir à lui seul 36 miliardi di euro per la seule année 2022.

L’Europa subit aujourd’hui “una doppia dipendenza” en matère de semiconducteurs. D’un côté, une dépendance aux Etats-Unis qui font le design des puces, avec des acteurs comme Intel, Micron, Nvydia et AMD. De l’autre, une dependance à l’Asie où l’essentiel de la fabrication s’effectue, à Taiwan avec TSMC, mais aussi en Corée, avec des leader come Samsung et SK Hynix, et, de plus en plus, en Chine .

L’Union européenne dépend de Taiwan pour plus de la moitié de ses besoins, un’anima di M. Breton. D’où un osé économique majeur, par exemple si un conflit militaire survenait avec la Chine. “Si Taïwan n’était plus en capacité d’exporter, quasiment l’ensemble des usines du monde s’arrêteraient en trois semaines”at-il mis en garde.